Стало известно, в каких регионах России больше всего любят электрокары и гибриды

Сергей Целиков: Наибольшее количество электрокаров и гибридов продано в Москве

С января по октябрь 2025 года в России было реализовано 39,6 тысячи электромобилей (BEV) и подзаряжаемых гибридов (PHEV), что составляет 3,7% от общего числа новых легковых автомобилей, проданных в стране за этот период. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество таких автомобилей сосредоточено в Москве – 13 368 единиц, что составляет 33,8% от всего российского объема. За столицей следуют Московская область с 3669 электромобилями (9,3%) и Санкт-Петербург, где продано 3243 автомобиля (8,2%). В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (2388 штук, 6%) и Татарстан (999 штук, 2,5%).

Шестое место занимает Свердловская область с 938 электрокарами (2,4%). Дальше идут Ростовская область (754 штук, 1,9%), Нижегородская область (693 штук, 1,8%) и Челябинская область (618 штук, 1,6%). Замыкает десятку Дагестан, где зарегистрировано 611 электрокаров и гибридов (1,5%).

По доле электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж в регионах лидирует Москва с показателем 10,1%. На втором месте Приморский край (9,7%), затем следуют Севастополь (8,4%), Амурская область (7,9%) и Сахалин (7%). Также к десятку лучших попали Крым (6,6%), Калининградская область (6,4%), Дагестан (6,3%), Камчатский край (6%) и Хабаровский край (5,9%).

Целиков отметил, что, несмотря на высокие цифры по количеству зарегистрированных электромобилей и гибридов, Санкт-Петербург и Краснодарский край не находятся в этом рейтинге – здесь доля электрифицированных машин составляет лишь 5,1% и 4,9% соответственно.

Среди регионов с минимальным уровнем электрификации наименьшие показатели демонстрируют Республика Тыва и Калмыкия (по 0,4%), Архангельская область и Якутия (по 0,7%), а также Мордовия, Ингушетия и ЯНАО (по 0,9%). Показатель в 1% зафиксирован в Псковской, Курганской и Орловской областях.

Отмечается, что в Чукотском и Ненецком автономных округах за 10 месяцев 2025 года не было зарегистрировано ни одного автомобиля BEV или PHEV.

«За рулем» можно читать и в MAX