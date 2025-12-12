#
Устаревшие мифы губят ваш автомобиль зимой

Эксперты: следование вредным советам из прошлого вредит современным машинам

Популярные автомобильные «советы былых» часто превращаются в опасных врагов для вашего автомобиля, особенно зимой.

Например, миф о том, что мыть машину зимой не надо, грязный кузов якобы защищает металл, – один из самых вредных. На деле реагенты и соль, налипшие на машину, в тепле запускают ускоренную коррозию. Мыть авто зимой необходимо, но с тщательной сушкой и продувкой замков и щелей.

Опасен и метод разморозки замков кипятком: перепад температур вредит краске и стеклам. Вместо этого стоит использовать специальные спреи-размораживатели. Также опасно ставить зимнюю резину только на ведущие колеса (как делают некоторые из экономии) – это гарантирует потерю управляемости на скользкой дороге. Полный комплект из четырех шин обязателен.

Не стоит верить и в необходимость долгого прогрева двигателя. Современным моторам достаточно 2–3 минут перед началом плавного движения.

Важно также помнить, что полный привод – не панацея от всех бед на зимней дороге. Да, он помогает тронуться и выбраться из сугроба, но остановиться он не поможет.

Кроме того, вывести из заноса полноприводный автомобиль сложнее, чем переднеприводный, поэтому чувство вседозволенности опасно и может привести к аварии.

Эксперты настаивают: откажитесь от устаревших мифов. Безопасность и сохранность автомобиля зимой зависят от следования инструкциям производителя и применения современных средств.

