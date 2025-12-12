#
>
Что нужно делать при выезде на гололедицу

Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать скорость без торможения

При движении по гололедице важно значительно уменьшить скорость, избегая при этом нажатия на тормоза, отметил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Он указал, что если автомобиль заедет на лед, особенно если шины не шипованные, то его поведение может измениться. Автомобиль может начинать «вихлять» или его может заносить вбок, что приведет к частичной потере управляемости.

В этой ситуации крайне важно снижать скорость без торможения, подчеркнул эксперт.

Мнение эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Даже антиблокировочная система тормозов (ABS) в этом случае не будет лучшим помощником. Необходимо, сохраняя связь двигателя с колесами, просто убрать ногу с педали газа и снизить скорость до безопасного уровня.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  RT
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
12.12.2025 
