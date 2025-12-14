Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
В РФ водителей хотят сажать в тюрьму за хулиганство на дорогах
В Государственной Думе обсуждается законопроект, который вводит уголовную ответственность за хулиганство на дорогах. Данная инициатива направлена на предотвращение «дорожных разборок», а также на защиту водителей и пассажиров различных транспортных средств от хулиганских действий.
Параллельный импорт продлили, но не узаконили. Что ждет авторынок после 2026?
Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года. Но возникает логичный вопрос: а что ждет рынок после 2026 года? Можно ли рассматривать это продление как сигнал, что параллельный импорт трансформируется из временной меры в постоянный правовой институт, или же это пауза, необходимая для полноценного импортозамещения в автопроме?
В России хотят запретить отбирать машины за долги
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете изъятия за долги земельного участка или автомобиля, принадлежащих многодетной семье.
За руль вездехода пустят с обычными правами
Правительство одобрило законопроект сенатора Андрея Кутепова, разрешающий водителям с обычными правами категорий B, C и D садиться за руль вездеходов, болотоходов и багги без дополнительного удостоверения тракториста-машиниста. Инициатива стала логичным продолжением прошлогоднего решения, которое уже разрешило обладателям автомобильных прав управлять квадроциклами и снегоходами.
Утильсбор путает даже экспертов: ФТС хочет его упростить
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой об упрощении расчета утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. Поводом стала сложность действующих правил, с которыми не справляются даже профильные специалисты.
Что означает расширение тарифного коридора автогражданки
С 9 декабря вступают в силу изменения в регулировании цен на обязательную автогражданку. Банк России установил новый порядок, согласно которому страховые компании получают большую свободу в ценообразовании. Диапазон допустимых тарифов (так называемый «тарифный коридор») будет увеличен на 15% как в сторону повышения, так и в сторону понижения базовых ставок. Что означает расширение тарифного коридора автогражданки, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
