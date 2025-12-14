#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Opel Astra
14 декабря
Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото
Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют...
ГАЗ-А – копия Ford A – первый советский массовый легковой автомобиль.
14 декабря
Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
Эксперт Канунников рассказал, как в Союзе...
Интерьер Jaecoo J7 LE
14 декабря
Лимитированный кроссовер в стиле Land Rover почти распродан в РФ
У дилеров в России заканчиваются кроссоверы...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В РФ водителей хотят сажать в тюрьму за хулиганство на дорогах

В Государственной Думе обсуждается законопроект, который вводит уголовную ответственность за хулиганство на дорогах. Данная инициатива направлена на предотвращение «дорожных разборок», а также на защиту водителей и пассажиров различных транспортных средств от хулиганских действий.

Параллельный импорт продлили, но не узаконили. Что ждет авторынок после 2026?

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект, который продлевает срок действия параллельного импорта до 2026 года. Но возникает логичный вопрос: а что ждет рынок после 2026 года? Можно ли рассматривать это продление как сигнал, что параллельный импорт трансформируется из временной меры в постоянный правовой институт, или же это пауза, необходимая для полноценного импортозамещения в автопроме?

В России хотят запретить отбирать машины за долги

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете изъятия за долги земельного участка или автомобиля, принадлежащих многодетной семье.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

За руль вездехода пустят с обычными правами

Правительство одобрило законопроект сенатора Андрея Кутепова, разрешающий водителям с обычными правами категорий B, C и D садиться за руль вездеходов, болотоходов и багги без дополнительного удостоверения тракториста-машиниста. Инициатива стала логичным продолжением прошлогоднего решения, которое уже разрешило обладателям автомобильных прав управлять квадроциклами и снегоходами.

Утильсбор путает даже экспертов: ФТС хочет его упростить

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой об упрощении расчета утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. Поводом стала сложность действующих правил, с которыми не справляются даже профильные специалисты.

Что означает расширение тарифного коридора автогражданки

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

С 9 декабря вступают в силу изменения в регулировании цен на обязательную автогражданку. Банк России установил новый порядок, согласно которому страховые компании получают большую свободу в ценообразовании. Диапазон допустимых тарифов (так называемый «тарифный коридор») будет увеличен на 15% как в сторону повышения, так и в сторону понижения базовых ставок. Что означает расширение тарифного коридора автогражданки, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11
14.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0