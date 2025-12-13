Полный привод, надежный мотор, крепкая подвеска – отличный кроссовер за 2 миллиона
С наступлением зимы актуальность полного привода резко возрастает.
Полный привод дарит уверенность в машине не только в заснеженных дворах, но и на обледеневших дорогах.
Однако не все системы полного привода одинаково хорошо себя проявляют. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных машин с адекватно работающей системой полного привода. Один из них – Subaru XV.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Subaru и удовольствие управления автомобилем на скользком покрытии давно стали синонимами. Симметричный полный привод и энергоемкая подвеска априори дарят не только устойчивость, но и красивое поведение на скользком покрытии.
Краска Subaru XV довольно тонкая и сколы появляются легко. Сам металл стойко сопротивляется коррозии.
За два миллиона рублей можно найти неплохой Subaru XV 2018-2019 годов выпуска. С полным приводом сочетается надежный двухлитровый оппозитный двигатель FB20D (150 л.с.) и вариатор Lineatronic II.
Но слабости, ввиду особенностей конструкции, у мотора все же есть. Среди них – склонность к перегреву: надо следить за чистотой пакета радиаторов. Есть легкий масложор, а также двигатель очень чувствителен к качеству топлива из-за непосредственного впрыска.
Интерьер никогда не был сильной стороной Subaru. Это касается и материалов отделки Subaru XV.
Вариатор Lineatronic гораздо надежнее других бесступенчатых коробок. В среднем его ресурс составляет около 300 тысяч км. Но только при условии регулярной смене масла раз в 60 тысяч км – к чистоте жидкости он чувствителен.
С остальными полноприводными кроссоверами в переделах 2 миллионов рублей можете ознакомиться в нашем материале.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!