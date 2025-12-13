#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Летающее такси Vertical Aerospace
13 декабря
В Британии появятся летающие такси
Independent: в 2028 в Лондоне появятся летающие...
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
13 декабря
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
В Москве камеры с ИИ теперь фиксируют...
Интерьер Honda Vezel
13 декабря
Надежный японский кроссовер снова можно купить в РФ дешевле китайских аналогов
Прием заказов на новый Honda Vezel стартовал в...

Полный привод, надежный мотор, крепкая подвеска – отличный кроссовер за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал преимуществах подержанного Subaru XV

С наступлением зимы актуальность полного привода резко возрастает.

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Полный привод дарит уверенность в машине не только в заснеженных дворах, но и на обледеневших дорогах.

Однако не все системы полного привода одинаково хорошо себя проявляют. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных машин с адекватно работающей системой полного привода. Один из них – Subaru XV.

Subaru XV
Subaru XV

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Subaru и удовольствие управления автомобилем на скользком покрытии давно стали синонимами. Симметричный полный привод и энергоемкая подвеска априори дарят не только устойчивость, но и красивое поведение на скользком покрытии.

Краска Subaru XV довольно тонкая и сколы появляются легко. Сам металл стойко сопротивляется коррозии.

За два миллиона рублей можно найти неплохой Subaru XV 2018-2019 годов выпуска. С полным приводом сочетается надежный двухлитровый оппозитный двигатель FB20D (150 л.с.) и вариатор Lineatronic II.

Но слабости, ввиду особенностей конструкции, у мотора все же есть. Среди них – склонность к перегреву: надо следить за чистотой пакета радиаторов. Есть легкий масложор, а также двигатель очень чувствителен к качеству топлива из-за непосредственного впрыска.

Интерьер никогда не был сильной стороной Subaru. Это касается и материалов отделки Subaru XV.

Вариатор Lineatronic гораздо надежнее других бесступенчатых коробок. В среднем его ресурс составляет около 300 тысяч км. Но только при условии регулярной смене масла раз в 60 тысяч км – к чистоте жидкости он чувствителен.

Интерьер Subaru XV

С остальными полноприводными кроссоверами в переделах 2 миллионов рублей можете ознакомиться в нашем материале.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 19
13.12.2025 
Фото:Subaru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Subaru XV

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв