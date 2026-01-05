#
Машина молит о помощи: семь тихих сигналов перед крупной поломкой

Автоэксперты: игнорирование этих признаков может вылиться в дорогой ремонт авто

Автомобиль редко ломается без предупреждения.

Чаще всего он заблаговременно подает водителю тревожные сигналы, которые, к сожалению, легко пропустить в повседневной суете. Технический тренер Сергей Пономарев из сети автосервисов Fit Service рассказал, на какие семь ключевых изменений в поведении машины нужно обратить внимание, чтобы вовремя посетить сервис и избежать эвакуатора.

Первым серьeзным поводом для беспокойства являются даже небольшие утечки технических жидкостей – масла, антифриза или тормозной жидкости. Эти потеки говорят об износе уплотнений или повреждениях в системах и могут быстро привести к перегреву двигателя или отказу тормозов. Не менее красноречивы нестабильная работа мотора, проявляющаяся в рывках, повышенном расходе топлива или нетипичном дыме из выхлопной трубы.

Бдительность следует проявить при появлении посторонних звуков и вибраций. Металлический стук, гул или свист часто сигнализируют о критическом износе деталей в двигателе, трансмиссии или ходовой части. Также опасно игнорировать подозрительные запахи в салоне, например, гари, паленой резины или сладковатого аромата антифриза, которые могут указывать на перегрев или утечку и даже риск возгорания.

Особое внимание нужно уделять тормозам и трансмиссии. Скрежет, вибрация педали, увеличение тормозного пути – прямые признаки износа тормозной системы. А рывки или задержки при переключении передач, особенно на автоматической коробке, часто предвещают ее сложный и дорогостоящий ремонт. Любые изменения в управляемости, такие как увод машины в сторону, сильные крены в поворотах или «ватный» руль, говорят о проблемах с подвеской или рулевым управлением, что напрямую влияет на безопасность.

Источник:  Прайм
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
05.01.2026 
Фото:Depositphotos
