Учим разбираться в деталях — интенсив для руководителей от Академии ЕвроАвто

Академия ЕвроАвто приглашает на интенсив «Руководитель СТО»

Академия ЕвроАвто проводит интенсив «Руководитель СТО». В программу входит подробный разбор базовых структур и процессов. Спикеры расскажут, как открыть свой автосервис. Также будут разбираться темы управления персоналом, маркетинга и реклама в автосервисе.

Среди прочих тем:

Юридический ликбез: постановление № 780, как основа для построения отношений с клиентом;

Охрана труда. Детали и нюансы для руководителей;

Контроль качества в автосервисе;

Как продавать СТМ.

Евгений Попов, Операционный директор Team Service, пояснил, что преподавательский состав собран из действующих ТОПов компании, которые с удовольствием делятся своими знаниями. Темы затронуты настолько масштабные, что недели будет мало, несмотря на жесткий тайминг.

«Вы прокачаете много важных навыков, узнаете много интересных нюансов, и абсолютно точно ваш бизнес лучше будет работать, если вы это все внедрите», – сказала Наталья Кустова, генеральный директор сети автосервисов «Геликон».

В числе преподавателей Игорь Трофимов, Филипп Рязанов, Роман Гуляев.

Мероприятие будет проходить с 17 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, Левашовский пр. 15, Академия ЕвроАвто.

Программа курса, а также запись по ссылке.

