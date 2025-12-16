Учим разбираться в деталях — интенсив для руководителей от Академии ЕвроАвто
Академия ЕвроАвто проводит интенсив «Руководитель СТО». В программу входит подробный разбор базовых структур и процессов. Спикеры расскажут, как открыть свой автосервис. Также будут разбираться темы управления персоналом, маркетинга и реклама в автосервисе.
Среди прочих тем:
- Юридический ликбез: постановление № 780, как основа для построения отношений с клиентом;
- Охрана труда. Детали и нюансы для руководителей;
- Контроль качества в автосервисе;
- Как продавать СТМ.
Евгений Попов, Операционный директор Team Service, пояснил, что преподавательский состав собран из действующих ТОПов компании, которые с удовольствием делятся своими знаниями. Темы затронуты настолько масштабные, что недели будет мало, несмотря на жесткий тайминг.
«Вы прокачаете много важных навыков, узнаете много интересных нюансов, и абсолютно точно ваш бизнес лучше будет работать, если вы это все внедрите», – сказала Наталья Кустова, генеральный директор сети автосервисов «Геликон».
В числе преподавателей Игорь Трофимов, Филипп Рязанов, Роман Гуляев.
Мероприятие будет проходить с 17 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, Левашовский пр. 15, Академия ЕвроАвто.
Программа курса, а также запись по ссылке.
