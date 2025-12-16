#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ-12 ЗИМ
16 декабря
70-летний ГАЗ-12 ЗИМ в идеальном состоянии выставили на продажу: известна цена
В Сочи продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ после...
Интерьер Lynk & Co 900
16 декабря
В России резко подскочили продажи машин этой марки
Аналитик Целиков: в ноябре 2025 года резко...
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
16 декабря
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
Россияне ежегодно тратят на свои автомобили...

Учим разбираться в деталях — интенсив для руководителей от Академии ЕвроАвто

Академия ЕвроАвто приглашает на интенсив «Руководитель СТО»

Академия ЕвроАвто проводит интенсив «Руководитель СТО». В программу входит подробный разбор базовых структур и процессов. Спикеры расскажут, как открыть свой автосервис. Также будут разбираться темы управления персоналом, маркетинга и реклама в автосервисе.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Среди прочих тем:

  • Юридический ликбез: постановление № 780, как основа для построения отношений с клиентом;
  • Охрана труда. Детали и нюансы для руководителей;
  • Контроль качества в автосервисе;
  • Как продавать СТМ.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Евгений Попов, Операционный директор Team Service, пояснил, что преподавательский состав собран из действующих ТОПов компании, которые с удовольствием делятся своими знаниями. Темы затронуты настолько масштабные, что недели будет мало, несмотря на жесткий тайминг.

«Вы прокачаете много важных навыков, узнаете много интересных нюансов, и абсолютно точно ваш бизнес лучше будет работать, если вы это все внедрите», – сказала Наталья Кустова, генеральный директор сети автосервисов «Геликон».

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В числе преподавателей Игорь Трофимов, Филипп Рязанов, Роман Гуляев.

Мероприятие будет проходить с 17 по 21 декабря в Санкт-Петербурге, Левашовский пр. 15, Академия ЕвроАвто.

Программа курса, а также запись по ссылке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Академия ЕвроАвто
Количество просмотров 9
16.12.2025 
Фото:Академия ЕвроАвто
Поделиться:
Оцените материал:
0