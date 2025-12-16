#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ-12 ЗИМ
16 декабря
70-летний ГАЗ-12 ЗИМ в идеальном состоянии выставили на продажу: известна цена
В Сочи продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ после...
Интерьер Lynk & Co 900
16 декабря
В России резко подскочили продажи машин этой марки
Аналитик Целиков: в ноябре 2025 года резко...
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
16 декабря
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
Россияне ежегодно тратят на свои автомобили...

Рубль укрепился: как это отразится на ценах автомобилей

Эксперт Сафонова рассказала, как падение доллара повлияет на цены на новые авто

5 декабря курс доллара к рублю снизился на 3,03%, до 74,87 руб. Он упал ниже уровня 75 руб. впервые с 11 мая 2023 года. Управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование» Елена Сафонова рассказала, как отразятся валютные колебания на авторынке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Елена Сафонова, директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование»:

Падение курса доллара само по себе не приведет к снижению розничных цен на новые автомобили. Это подтверждает многолетний опыт – для рынка характерна ценовая инерция и устойчивая восходящая тенденция. Даже при улучшении условий валютной конъюнктуры для импортеров или локализованных производств (которые закупают часть компонентов за рубежом), дилерские ценники, как правило, не корректируются в сторону уменьшения.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По мнению эксперта, любой потенциальный выигрыш от укрепления рубля будет полностью нивелирован действием других, более мощных факторов, ведущих к росту издержек. Влияние ослабления доллара будет перекрыто повышением утилизационного сбора и ростом НДС. В результате, несмотря на благоприятный валютный фон, рынок ожидает дальнейший рост цен на новые автомобили, подытожила Сафонова.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
16.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0