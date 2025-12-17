Эти кроссоверы в России подешевели сильнее всего

«Авито Авто»: стоимость кроссоверов снизилась на 4% за год

Согласно информации, предоставленной экспертами «Авито Авто» 16 декабря, средняя стоимость кроссоверов и внедорожников упала на 4%, в то время как спрос на них увеличился на 42% по итогам осени 2025 года.

В течение года средняя цена новых SUV снизилась на 4,1%, достигнув 3,01 миллиона рублей. Наиболее заметно подешевели модели Haval M6 (минус 7,8% до 2,12 миллиона рублей), Jaecoo J7 (минус 7,2% до 3,21 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 (минус 6,7% до 2,22 миллиона рублей), Haval F7 (минус 4,5% до 3,15 миллиона рублей), Omoda C5 (минус 3,4% до 2,63 миллиона рублей), Solaris HC (минус 2,4% до 2,84 миллиона рублей) и Haval H3 (минус 1,7% до 2,9 миллиона рублей).

Спрос на автомобили сегмента SUV возрос на 41,8%. Наибольшее внимание покупателей привлекли марки Solaris (увеличение интереса в 3,4 раза) и Belgee (2,1 раза), которые недавно начали продаваться на российском рынке. В числе самых популярных моделей оказались и другие новички, такие как Tenet.

Существенное увеличение спроса наблюдается на модели Solaris HC (в 3,4 раза), Belgee X70 (в 2,7 раза), Belgee X50 (в 2,1 раза), Haval H3 (+47,6%), Geely Monjaro (+43,7%) и Haval M6 (+28,3%).

Доля автомобилей сегмента SUV за год возросла на 5 процентных пунктов, составив 64% от общего количества новых автомобилей, предложенных на рынке, сообщил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм