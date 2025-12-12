Во сколько обходится эксплуатация российского Соляриса
По данным маркетингового агентства НАПИ, владельцы хетчбэка Solaris KRX за три года потратят на его содержание 1,1 миллиона рублей.
Это означает, что расходы на каждый километр составят 18,26 рубля. Годовые затраты составят 365,3 тысячи рублей, что за три года дает 1,09 миллиона рублей. Стоимость самого автомобиля составляет 2,3 миллиона рублей.
В расчет стоимости владения включены такие расходы, как страховка ОСАГО, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При этом учитывался средний пробег в 20 тысяч километров в год в Нижнем Новгороде.
Solaris KRX является преемником популярной Kia Rio X и оборудован бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с распределенным впрыском, развивающим мощность 123 л. с. Он предлагается с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической и автоматической с гидротрансформатором на шесть ступеней.
Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!