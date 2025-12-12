Во сколько обходится эксплуатация российского Соляриса

НАПИ: за 3 года на содержание хэтчбека Solaris KRX владелец потратит 1,1 млн рублей

По данным маркетингового агентства НАПИ, владельцы хетчбэка Solaris KRX за три года потратят на его содержание 1,1 миллиона рублей.

Solaris KRX

Это означает, что расходы на каждый километр составят 18,26 рубля. Годовые затраты составят 365,3 тысячи рублей, что за три года дает 1,09 миллиона рублей. Стоимость самого автомобиля составляет 2,3 миллиона рублей.

В расчет стоимости владения включены такие расходы, как страховка ОСАГО, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При этом учитывался средний пробег в 20 тысяч километров в год в Нижнем Новгороде.

Стоимость владения хэтчбеком Solaris KRX за 3 года в России

Solaris KRX является преемником популярной Kia Rio X и оборудован бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с распределенным впрыском, развивающим мощность 123 л. с. Он предлагается с двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой механической и автоматической с гидротрансформатором на шесть ступеней.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube