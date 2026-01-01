#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
1 января
Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле
Врач Тяжельников: Подогревать сиденья в машине...
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
1 января
Как понять, какой дизель продают на АЗС?
В начале зимы этот вопрос остро встает для...
Aspark Owl Roadster
1 января
2000 «лошадей» и 1,72 секунды до «сотни» — нереально крутой гиперкар из Японии
Aspark Owl Roadster мощностью 1953 сил побил...

Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле

Врач Тяжельников: Подогревать сиденья в машине нужно не дольше 15 минут

Длительность обогрева сидений в автомобиле не должна составлять более 15 минут, так как чрезмерное использование этой функции может вызвать негативные последствия для здоровья, включая отеки, обострения хронических урогинекологических заболеваний и повышение вероятности бесплодия.

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он рекомендовал включать подогрев сидений за 10-15 минут до начала поездки и отключать его, чтобы избежать посадки на холодное кресло, что также неблагоприятно для здоровья. Тяжельников отметил, что температура сиденья не должна превышать 38 градусов, иначе это может привести к расширению сосудов и, при длительных поездках, к отекам и тяжести в конечностях. Прогрев области малого таза может усугубить воспалительные процессы и активизировать хронику урогинекологических заболеваний. Также риск повышается при резком изменении температуры воздуха при выходе из автомобиля на холод.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он подчеркнул, что перегрев опасен как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин температура половых органов критически важна для репродуктивного здоровья, и систематический перегрев может повысить риск бесплодия. У женщин же, при наличии патогенных микроорганизмов, перегрев может привести к обострению заболеваний, таких как цистит.

Тяжельников также добавил, что дети и пожилые люди могут не ощущать перегрев из-за несовершенной терморегуляции, что делает их уязвимыми к тепловому удару. Беременным женщинам следует особенно осторожно подходить к использованию подогрева сидений, так как рост температуры тела может негативно отразиться на ребенке. Врач советует отключать подогрев после 10-15 минут, когда достигается комфортная температура.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
01.01.2026 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0