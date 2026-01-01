Врач рассказал, чем может быть опасен подогрев сидений в автомобиле

Врач Тяжельников: Подогревать сиденья в машине нужно не дольше 15 минут

Длительность обогрева сидений в автомобиле не должна составлять более 15 минут, так как чрезмерное использование этой функции может вызвать негативные последствия для здоровья, включая отеки, обострения хронических урогинекологических заболеваний и повышение вероятности бесплодия.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он рекомендовал включать подогрев сидений за 10-15 минут до начала поездки и отключать его, чтобы избежать посадки на холодное кресло, что также неблагоприятно для здоровья. Тяжельников отметил, что температура сиденья не должна превышать 38 градусов, иначе это может привести к расширению сосудов и, при длительных поездках, к отекам и тяжести в конечностях. Прогрев области малого таза может усугубить воспалительные процессы и активизировать хронику урогинекологических заболеваний. Также риск повышается при резком изменении температуры воздуха при выходе из автомобиля на холод.

Он подчеркнул, что перегрев опасен как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин температура половых органов критически важна для репродуктивного здоровья, и систематический перегрев может повысить риск бесплодия. У женщин же, при наличии патогенных микроорганизмов, перегрев может привести к обострению заболеваний, таких как цистит.

Тяжельников также добавил, что дети и пожилые люди могут не ощущать перегрев из-за несовершенной терморегуляции, что делает их уязвимыми к тепловому удару. Беременным женщинам следует особенно осторожно подходить к использованию подогрева сидений, так как рост температуры тела может негативно отразиться на ребенке. Врач советует отключать подогрев после 10-15 минут, когда достигается комфортная температура.

