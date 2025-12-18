В России захотели вернуть обязательную установку «тревожных кнопок» на машины физлиц

Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) для автомобилей, которые ввозятся физическими лицами. Проект был опубликован на сайте с нормативными правовыми актами, и в случае его одобрения поправки начнут действовать с 1 апреля 2026 года.

На сегодняшний день только 23% автомобилей в России оборудованы SOS-кнопками, что составляет около 12,9 миллионов машин. С 2015 года через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило свыше 506 тысяч вызовов. В этом году число экстренных сигналов, поступивших автоматически при серьезных ДТП, увеличилось на 84%, отмечают разработчики инициативы.

Обязательная установка УВЭОС была приостановлена в 2022 году из-за нехватки микрочипов, возникшей в ходе пандемии и санкций. Мораторий для физических лиц будет действовать до конца 2027 года, тогда как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей он уже снят.

За время действия моратория физические лица ввезли в Россию более 780 тысяч автомобилей, не оснащенных кнопками SOS.

Отсутствие УВЭОС на таких автомобилях ставит под угрозу выполнение целевых показателей по снижению смертности на дорогах, как указано в пояснительной записке к проекту.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

