#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
18 декабря
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
Эксперт Попов объяснил, как хранить...
УАЗ Патриот
18 декабря
Продажи этих российских машин существенно снизились
«Автостат»: продажи автомобилей УАЗ в России...
Запасы автомобилей на складах начали истощаться: что будет с ценами
18 декабря
Запасы автомобилей на складах начали истощаться: что будет с ценами
Эксперт Коротков: Машины дорожают на фоне...

В России захотели вернуть обязательную установку «тревожных кнопок» на машины физлиц

Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) для автомобилей, которые ввозятся физическими лицами. Проект был опубликован на сайте с нормативными правовыми актами, и в случае его одобрения поправки начнут действовать с 1 апреля 2026 года.

Рекомендуем
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

На сегодняшний день только 23% автомобилей в России оборудованы SOS-кнопками, что составляет около 12,9 миллионов машин. С 2015 года через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило свыше 506 тысяч вызовов. В этом году число экстренных сигналов, поступивших автоматически при серьезных ДТП, увеличилось на 84%, отмечают разработчики инициативы.

Обязательная установка УВЭОС была приостановлена в 2022 году из-за нехватки микрочипов, возникшей в ходе пандемии и санкций. Мораторий для физических лиц будет действовать до конца 2027 года, тогда как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей он уже снят.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

За время действия моратория физические лица ввезли в Россию более 780 тысяч автомобилей, не оснащенных кнопками SOS.

Отсутствие УВЭОС на таких автомобилях ставит под угрозу выполнение целевых показателей по снижению смертности на дорогах, как указано в пояснительной записке к проекту.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 22
18.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0