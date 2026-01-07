Вин Дизель снимет суперзвезду футбола в новом «Форсаже»

Вин Дизель и Тайриз Гибсон намекнули, что Криштиану Роналду появится в «Форсаже»

В Сети разгораются слухи о возможном появлении Криштиану Роналду в новой части франшизы.

Все началось с того, что Вин Дизель опубликовал в Instagram (соцсеть, запрещенная в России) совместную фотографию с футбольной легендой Криштиану Роналду, сопроводив ее интригующей подписью о специально написанной для спортсмена роли в «мифологии «Форсажа». Вслед за ним коллега по фильмам Тайриз Гибсон выложил схожее изображение, тепло приветствуя Роналду «в семье».

Несмотря на то что подлинность этих снимков вызвала вопросы у некоторых пользователей, сама идея камео выглядит вполне реалистичной.

Криштиану Роналду, активно осваивающий индустрию развлечений после футбола, мог бы стать логичным и ярким дополнением к актерскому составу. Прецеденты уже есть: например, бразилец Неймар ранее снялся в боевике с Вин Дизелем «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа».

Пока студия официально не комментирует эти слухи, эксперты расценивают активность звезд как элемент промокампании или способ заинтересовать продюсеров идеей приглашения Роналду.

Так или иначе, вероятность увидеть футбольного гения за рулем в следующем «Форсаже» становится все более захватывающей перспективой для миллионов фанатов франшизы по всему миру.

