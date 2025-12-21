#
>
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...

Запчасти для машин этих марок подорожали сильнее всего

РСА: запчасти для Nissan и Renault подорожали, а для Geely подешевели

С 19 декабря в России вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, используемые для расчетов по ОСАГО.

По сравнению с предшествующей версией, стоимость запчастей осталась практически на прежнем уровне (уменьшение составило всего 1%), но отмечается рост цен по отдельным маркам, как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) в своем Telegram-канале.

Особенно сильно подорожали запчасти для марок Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%) и Chevrolet (+4,5%). В то же время, у Toyota, Mercedes-Benz и Kia рост цен не превышает 1,4%. Напротив, цены на запчасти к китайским автомобилям продолжают снижаться, причем наиболее заметное падение зафиксировано для марки Geely (снижение более чем на 10%).

В РСА добавили, что в некоторых российских регионах наблюдается увеличение средней стоимости нормо-часа работ, включая массовые модели автомобилей. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что это существенная тенденция, дающая страховщикам больше возможностей для натурального возмещения при ОСАГО из-за повышенного интереса СТО к ремонту по направлениям страховых компаний.

Кроме того, Уфимцев сообщил, что в настоящее время примерно 95% автовладельцев ОСАГО предпочтительно получают страховые выплаты, а не натуральное возмещение, хотя некоторые водители хотели бы именно натуральное возмещение для устранения повреждений своих автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Источник:  РСА
Ушакова Ирина
21.12.2025 
