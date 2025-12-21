Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Москвич М70 и М90 — подробности о новых кроссоверах

16 декабря на автозаводе Москвич стартовала крупноузловая сборка двух кроссоверов новой линейки М – это модели Москвич М70 и Москвич М90. Новая линейка получит собственную эмблему, контур которой напоминает трезубец кремлевской стены. Модели линейки М будут рассчитаны на более требовательных клиентов.

Новые штрафы за тонировку в России

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей в России, включая машины, временно ввезенные из стран ЕАЭС – таких как Южная Осетия, Абхазия, Грузия и Армения. 17 декабря депутаты Госдумы России приняли документ в окончательном чтении.

Новый седан бренда Volga — вот что известно

Вслед за Volga K50 разрешение на продажи в России получила и вторая модель нового бренда Volga. Если K50 является переименованным кроссовером Geely Monjaro, то в основе C50 – другая модель китайского бренда.

В России захотели вернуть обязательную установку «тревожных кнопок» на машины физлиц

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) для автомобилей, которые ввозятся физическими лицами. Проект был опубликован на сайте с нормативными правовыми актами, и в случае его одобрения поправки начнут действовать с 1 апреля 2026 года.

Штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят

ГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств, как предписано правилами. Штраф для таких водителей предложили увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц – с 100 тыс. до 200 тыс. руб., судя по тексту пояснительной записки к законопроекту.

Этим таксистам разрешат работать на иномарках

Таксисты-физические лица смогут управлять своими автомобилями без необходимости перехода на машины отечественного производства. Госдума приняла поправки к закону о такси во втором чтении.

