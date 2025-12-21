#
Toyota RAV4
21 декабря
Новый Toyota RAV4 представили в Японии: он сильно отличается от других версий
В Японии презентовали новый Toyota RAV4 шестого...
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Москвич М70 и М90 — подробности о новых кроссоверах

16 декабря на автозаводе Москвич стартовала крупноузловая сборка двух кроссоверов новой линейки М – это модели Москвич М70 и Москвич М90. Новая линейка получит собственную эмблему, контур которой напоминает трезубец кремлевской стены. Модели линейки М будут рассчитаны на более требовательных клиентов.

Новые штрафы за тонировку в России

Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей в России, включая машины, временно ввезенные из стран ЕАЭС – таких как Южная Осетия, Абхазия, Грузия и Армения. 17 декабря депутаты Госдумы России приняли документ в окончательном чтении.

Новый седан бренда Volga — вот что известно

Вслед за Volga K50 разрешение на продажи в России получила и вторая модель нового бренда Volga. Если K50 является переименованным кроссовером Geely Monjaro, то в основе C50 – другая модель китайского бренда.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
В России захотели вернуть обязательную установку «тревожных кнопок» на машины физлиц

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) для автомобилей, которые ввозятся физическими лицами. Проект был опубликован на сайте с нормативными правовыми актами, и в случае его одобрения поправки начнут действовать с 1 апреля 2026 года.

Штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

ГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств, как предписано правилами. Штраф для таких водителей предложили увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц – с 100 тыс. до 200 тыс. руб., судя по тексту пояснительной записки к законопроекту.

Этим таксистам разрешат работать на иномарках

Таксисты-физические лица смогут управлять своими автомобилями без необходимости перехода на машины отечественного производства. Госдума приняла поправки к закону о такси во втором чтении.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

