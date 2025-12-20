Тихий, «чистый», выгодный — новый городской грузовик от известной марки

Volvo Trucks представила новую версию FL Electric для городских перевозок

Volvo представила новую версию электрогрузовика FL Electric, разработанного для городских перевозок.

Полная масса грузовика составляет примерно 14 тонн, что делает его более доступным для предприятий. Модель оснащена электродвигателем мощностью 180 кВт (245 лошадиных сил), что позволяет эффективно работать на узких улицах с частыми остановками.

Автомобиль предлагает несколько вариантов колесной базы и конфигурации батарей, что позволяет пользователям адаптировать его к специфике городских перевозок. Расположение батарей не мешает установке различных кузовов, что обеспечивает универсальность. Ширина грузовика – около 2,4 метра, что повышает его маневренность.

Volvo FL Electric

Теперь новая система батарей доступна для грузовиков полной массой 14, 16 и 18 тонн, а также для моделей Volvo FE Electric до 26 тонн, что расширяет применение технологии для более тяжелых задач в городском и региональном грузопотоке. Электрогрузовики Volvo уже продаются на различных рынках, включая Европу, Ближний Восток, Азию и Австралию.

