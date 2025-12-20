Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
20 декабря
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
Сергей Худяков: ответственность за беспилотный...

Тихий, «чистый», выгодный — новый городской грузовик от известной марки

Volvo Trucks представила новую версию FL Electric для городских перевозок

Volvo представила новую версию электрогрузовика FL Electric, разработанного для городских перевозок.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Полная масса грузовика составляет примерно 14 тонн, что делает его более доступным для предприятий. Модель оснащена электродвигателем мощностью 180 кВт (245 лошадиных сил), что позволяет эффективно работать на узких улицах с частыми остановками.

Автомобиль предлагает несколько вариантов колесной базы и конфигурации батарей, что позволяет пользователям адаптировать его к специфике городских перевозок. Расположение батарей не мешает установке различных кузовов, что обеспечивает универсальность. Ширина грузовика – около 2,4 метра, что повышает его маневренность.

Volvo FL Electric
Volvo FL Electric

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Теперь новая система батарей доступна для грузовиков полной массой 14, 16 и 18 тонн, а также для моделей Volvo FE Electric до 26 тонн, что расширяет применение технологии для более тяжелых задач в городском и региональном грузопотоке. Электрогрузовики Volvo уже продаются на различных рынках, включая Европу, Ближний Восток, Азию и Австралию.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Interesting Engineering
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 33
20.12.2025 
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0