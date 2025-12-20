ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги

Сергей Худяков: ответственность за беспилотный транспорт ляжет на производителей

Наша страна активно движется к внедрению беспилотно готранспорта. Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mains, рассказал, как новые технологии могут повлиять на автострахование в России.

По его словам, в будущем возможно изменение в вопросах страхования. В настоящее время ответственность за рассматриваемые случаи лежит на владельцах автомобилей или водителях. Однако с появлением беспилотных автомобилей эта ответственность станет возлагаться на их производителей или логистические компании.

Худяков отметил высокий интерес как со стороны государства, так и со стороны бизнеса к автономному транспорту. Уровень готовности в России позволяет перейти к серийному производству таких решений, как беспилотные поезда, роботы-курьеры и такси.

Для успешного запуска беспилотных такси понадобится решить много правовых и инфраструктурных задач. Необходимо будет установить на дорогах современные камеры с искусственным интеллектом, а также создать специализированные цифровые экосистемы, которые будут следить за движением беспилотников в реальном времени и собирать данные о их состоянии и маршрутах.

Худяков также отметил, что резкое снижение цен на поездки в беспилотных такси маловероятно. Он считает, что такие проекты пока являются дорогими имиджевыми решениями, и их развитие невозможно без соответствующей инфраструктуры. На данный момент для беспилотных тестов все еще используются традиционные автостраховки. Однако эксперт уверен в будущем за автономным транспортом: он предлагает множество преимуществ, таких как работа 24/7, снижение вероятности аварий и увеличение доступности услуг.

