Как не навредить автомобилю во время зимнего хранения?

Зимой хранение неиспользуемого автомобиля в гараже может навредить транспортному средству. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что в условиях переменчивой погоды автомобиль становится сборником влаги. Специалист рекомендует оставлять машины на улице под чехлом.

Он добавил, что аккумулятор автомобиля со временем теряет свою зарядку, если его не использовать. Рекомендуется периодически подзаряжать его, а не оставлять в морозе.

Длительное хранение может также негативно повлиять на резинотехнические изделия, которые стоит обработать силиконом, чтобы предотвратить потерю эластичности.

Попов отметил, что поддерживать машину в хорошем состоянии зимой можно, если периодически на ней ездить, хотя бы раз в две-три недели.

