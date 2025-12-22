Эвакуировать автомобили за это нарушение будут гораздо быстрее
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГАИ по составлению протоколов и эвакуации автомобилей, занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья.
В настоящее время такие действия возможны лишь по соглашениям между федеральными и региональными властями.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается расширить перечень административных правонарушений для органов исполнительной власти, включая нарушения правил стоянки для инвалидов.
Законопроект внесен в Госдуму и направлен на улучшение ситуации для автолюбителей с ограниченными возможностями.
Нилов отметил, что новые меры позволят быстрее реагировать на нарушения прав инвалидов, разгрузят Госавтоинспекцию и побудят водителей освобождать места для инвалидов при необходимости.
