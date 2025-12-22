#
>
«Схема Блиновского»: зачем продавать внедорожник в 30 раз дешевле рынка?

Алексей Блиновский продал Jeep Wrangler за 180 тысяч рублей вместо 5 миллионов

Алексей Блиновский продал свой внедорожник Jeep Wrangler Unlimited за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, внедорожник 2020 года, который стоит более пяти миллионов рублей, был отдан по низкой цене, чтобы спасти его от ареста.

В настоящее время финансовый управляющий оспаривает данную сделку, поскольку разница между рыночной стоимостью и фактической ценой продажа чрезмерно велика.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Газета.Ру
Весточкин Ефим
Фото:Wikimedia
22.12.2025 
Фото:Wikimedia
