«Схема Блиновского»: зачем продавать внедорожник в 30 раз дешевле рынка?
Алексей Блиновский продал Jeep Wrangler за 180 тысяч рублей вместо 5 миллионов
Алексей Блиновский продал свой внедорожник Jeep Wrangler Unlimited за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, внедорожник 2020 года, который стоит более пяти миллионов рублей, был отдан по низкой цене, чтобы спасти его от ареста.
В настоящее время финансовый управляющий оспаривает данную сделку, поскольку разница между рыночной стоимостью и фактической ценой продажа чрезмерно велика.
Источник: Газета.Ру
Фото:Wikimedia
22.12.2025
Фото:Wikimedia
