#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW 3-й серии
27 декабря
Легендарной «тройке» исполнилось 50 лет: история модели
BMW Group: объем производства BMW 3-й серии в...
Еще один китайский кроссовер локализуют в РФ под другим именем
27 декабря
Еще один китайский кроссовер локализуют в РФ под другим именем
Кроссовер Jaecoo J7 сертифицируют для России...
Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды
27 декабря
Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды
Hyundai зарегистрировала 36 новых товарных...

Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды

Hyundai зарегистрировала 36 новых товарных знаков в России

Компания Hyundai, которая официально ушла с российского рынка в 2022 году, вновь проявила активность в сфере интеллектуальной собственности.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

В период с ноября по декабрь 2025 года она зарегистрировала в России 36 товарных знаков, согласно данным Роспатента.

Среди новых обозначений значатся Genesis, Aerotown, Staria и Mocran. Заявки на регистрацию были поданы летом и осенью 2024 года из Южной Кореи. Основная часть товарных знаков относится к классам №12 и №35 МКТУ, которые охватывают автомобили и автокомпоненты, а также торговую и сервисную деятельность.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Каждый товарный знак будет действовать в течение 10 лет с момента подачи заявки.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Также в ноябре 2025 года Hyundai зарегистрировала еще 10 товарных знаков, включая Hyundai Solati, Atos и Porter, действующих до 2034 года. Ранее концерн владел автозаводом в Санкт-Петербурге, где до марта 2022 года производились модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В настоящее время завод принадлежит компании «Арт-финанс».

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:PxHere
Количество просмотров 5
27.12.2025 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0