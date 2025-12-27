Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды

Hyundai зарегистрировала 36 новых товарных знаков в России

Компания Hyundai, которая официально ушла с российского рынка в 2022 году, вновь проявила активность в сфере интеллектуальной собственности.

В период с ноября по декабрь 2025 года она зарегистрировала в России 36 товарных знаков, согласно данным Роспатента.

Среди новых обозначений значатся Genesis, Aerotown, Staria и Mocran. Заявки на регистрацию были поданы летом и осенью 2024 года из Южной Кореи. Основная часть товарных знаков относится к классам №12 и №35 МКТУ, которые охватывают автомобили и автокомпоненты, а также торговую и сервисную деятельность.

Каждый товарный знак будет действовать в течение 10 лет с момента подачи заявки.

Также в ноябре 2025 года Hyundai зарегистрировала еще 10 товарных знаков, включая Hyundai Solati, Atos и Porter, действующих до 2034 года. Ранее концерн владел автозаводом в Санкт-Петербурге, где до марта 2022 года производились модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В настоящее время завод принадлежит компании «Арт-финанс».

