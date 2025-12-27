Легендарной «тройке» исполнилось 50 лет: история модели
Концерн BMW Group сообщил о значительном достижении: общий объем производства модели BMW 3-й серии в мире превысил 18 миллионов автомобилей.
С момента своего появления в 1975 году этот знаменитый автомобиль выпускался на 18 заводах в 13 странах.
Основным заводом остаётся предприятие в Мюнхене, где в 1982 году была введена полная автоматизация кузовного производства с использованием промышленных роботов, что позволило автоматизировать более 90% операций. Сегодня на заводе активно применяют искусственный интеллект для контроля качества. Интересно, что для многих зарубежных заводов, таких как в Спартанбурге и Шэньяне, именно BMW 3 серии стала первой моделью на конвейере.
Гибкая производственная система BMW позволяет собирать на одной линии автомобили с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями, а также различные кузова – от седанов до кабриолетов. В настоящее время седьмое поколение модели производится на заводах в Германии, Китае, Мексике, Индии, Таиланде и Бразилии.
Компания уже готовится к запуску восьмого поколения. Новая полностью электрическая версия BMW 3-й серии начнёт выпуск на заводе в Мюнхене в второй половине 2026 года, а позже производство будет развернуто в Китае и Мексике.
