#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW 3-й серии
27 декабря
Легендарной «тройке» исполнилось 50 лет: история модели
BMW Group: объем производства BMW 3-й серии в...
Еще один китайский кроссовер локализуют в РФ под другим именем
27 декабря
Еще один китайский кроссовер локализуют в РФ под другим именем
Кроссовер Jaecoo J7 сертифицируют для России...
Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды
27 декабря
Hyundai неожиданно начал массово регистрировать в России новые бренды
Hyundai зарегистрировала 36 новых товарных...

Легендарной «тройке» исполнилось 50 лет: история модели

BMW Group: объем производства BMW 3-й серии в мире превысил 18 млн автомобилей

Концерн BMW Group сообщил о значительном достижении: общий объем производства модели BMW 3-й серии в мире превысил 18 миллионов автомобилей.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

С момента своего появления в 1975 году этот знаменитый автомобиль выпускался на 18 заводах в 13 странах.

Основным заводом остаётся предприятие в Мюнхене, где в 1982 году была введена полная автоматизация кузовного производства с использованием промышленных роботов, что позволило автоматизировать более 90% операций. Сегодня на заводе активно применяют искусственный интеллект для контроля качества. Интересно, что для многих зарубежных заводов, таких как в Спартанбурге и Шэньяне, именно BMW 3 серии стала первой моделью на конвейере.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Гибкая производственная система BMW позволяет собирать на одной линии автомобили с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями, а также различные кузова – от седанов до кабриолетов. В настоящее время седьмое поколение модели производится на заводах в Германии, Китае, Мексике, Индии, Таиланде и Бразилии.

Компания уже готовится к запуску восьмого поколения. Новая полностью электрическая версия BMW 3-й серии начнёт выпуск на заводе в Мюнхене в второй половине 2026 года, а позже производство будет развернуто в Китае и Мексике.

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
BMW 3-й серии
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  BMW
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BMW
27.12.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв