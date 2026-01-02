Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
Согласно отчету консалтинговой группы EY, покупатели автомобилей по всему миру возвращаются к двигателям внутреннего сгорания.
Это происходит из-за изменений в политике, торговых войн и растущего недоверия к инфраструктуре и затратам на электромобили. Европейский союз, возможно, представит обновленный план поэтапного отказа от ДВС к 2035 году.
Константин М. Галл, руководитель глобальной практики EY в области аэрокосмической, оборонной и мобильной промышленности, отметил, что переход на электромобили происходит медленнее, чем ожидалось.
При этом китайские покупатели, несмотря на рост продаж электрокаров, меньше беспокоятся о типе привода своих машин и больше интересуются цифровыми технологиями.
Согласно отчету, 50% покупателей намерены приобрести новый или подержанный бензиновый автомобиль в течение следующих 24 месяцев, что на 13 процентных пунктов выше показателей 2024 года. Интерес к электромобилям и гибридным моделям снизился на 10 и 5 процентных пунктов и составляет 14% и 16% соответственно. Более того, 36% потенциальных покупателей электромобилей пересматривают свои решения из-за геополитических факторов.
«Мы провели переговоры с Европейским союзом, поскольку они сейчас проводят комплексную проверку в рамках переоценки "Зеленого соглашения"... теперь они больше ориентируются на научные факты, чем на убеждения», – сказал Галл.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!