Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
2 января
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
EY: 50% покупателей приобретут бензиновый авто...
Mitsubishi Xpander Cross
2 января
В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой
На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и...
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
2 января
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить...

Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?

EY: 50% покупателей приобретут бензиновый авто в течение следующих 24 месяцев

Согласно отчету консалтинговой группы EY, покупатели автомобилей по всему миру возвращаются к двигателям внутреннего сгорания.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Это происходит из-за изменений в политике, торговых войн и растущего недоверия к инфраструктуре и затратам на электромобили. Европейский союз, возможно, представит обновленный план поэтапного отказа от ДВС к 2035 году.

Константин М. Галл, руководитель глобальной практики EY в области аэрокосмической, оборонной и мобильной промышленности, отметил, что переход на электромобили происходит медленнее, чем ожидалось.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом китайские покупатели, несмотря на рост продаж электрокаров, меньше беспокоятся о типе привода своих машин и больше интересуются цифровыми технологиями.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Согласно отчету, 50% покупателей намерены приобрести новый или подержанный бензиновый автомобиль в течение следующих 24 месяцев, что на 13 процентных пунктов выше показателей 2024 года. Интерес к электромобилям и гибридным моделям снизился на 10 и 5 процентных пунктов и составляет 14% и 16% соответственно. Более того, 36% потенциальных покупателей электромобилей пересматривают свои решения из-за геополитических факторов.

«Мы провели переговоры с Европейским союзом, поскольку они сейчас проводят комплексную проверку в рамках переоценки "Зеленого соглашения"... теперь они больше ориентируются на научные факты, чем на убеждения», сказал Галл.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:кадр из х/ф «Джон Уик», 2014 г., реж. Ч. Стахелски, Д. Литч
02.01.2026 
Фото:кадр из х/ф «Джон Уик», 2014 г., реж. Ч. Стахелски, Д. Литч
Поделиться:
Оцените материал:
0