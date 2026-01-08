Семейный минивэн Staria Electric получит батарею с гигантским запасом хода

Hyundai представит электромобиль Staria Electric 9 января в Брюсселе

Компания Hyundai готовит громкую премьеру, которая состоится уже 9 января 2026 года на Брюссельском автосалоне.

Представят первый полностью электрический минивэн бренда – Hyundai Staria Electric, который станет новым флагманом в растущей электролинейке.

Как подтвердили в компании, этот автомобиль займет важную нишу, дополнив компактный Inster и флагманский Ioniq 9, и предложит оптимальное сочетание пространства, дальности хода и современных технологий.

Staria Electric

Особенностью новинки станет мощная батарея емкостью 99 кВт·ч, одна из самых крупных в глобальном портфеле Hyundai.

Такой запас энергии обеспечит и внушительный запас хода, делая Staria Electric привлекательным решением как для больших семей, так и для коммерческих перевозчиков, переходящих на экологичный транспорт. Правда, точные данные пока не сообщают.

Презентация на автошоу пройдет под руководством вице-президента Hyundai Motor Europe Рафа Ван Нуффеля. Он отметил, что Брюссельский автосалон остается ключевой площадкой для демонстрации эволюции электромобилей и технологий бренда для европейского рынка.

