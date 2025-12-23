#
23 декабря
Aerotown и Mocran — зачем Hyundai регистрирует их в Роспатенте?

Hyundai продолжает укреплять свои бренды в России, несмотря на уход

Южнокорейский автогигант массово продлил права на ключевые названия, включая Genesis и Staria, за два месяца до конца 2025 года, сохранив свое присутствие на рынке в виде интеллектуальной собственности.

Южнокорейская корпорация Hyundai, официально прекратившая производственную деятельность в России несколько лет назад, оформила регистрацию сразу 36 товарных знаков в период с ноября по декабрь 2025 года. Среди защищенных названий кроме актуальных моделей оказались и перспективные, например,Aerotown и Mocran. Все заявки были поданы из Южной Кореи еще летом и осенью 2024 года в Роспатент.

Подавляющее большинство зарегистрированных знаков относится к классам, охватывающим производство автомобилей, их продажу и обслуживание, а также запчасти.

Согласно данным ведомства, права на эти бренды будут действовать на протяжении десяти лет, то есть примерно до 2034 года. Ранее, в ноябре, компания уже оформила охрану на такие наименования, как Hyundai Solati, Atos и Porter.

Этот масштабный юридический процесс контрастирует с текущей ситуацией: Hyundai покинул российский рынок как производитель в 2022 году, а его завод в Санкт-Петербурге теперь принадлежит российской компании.

Тем не менее массовая регистрация и продление товарных знаков указывают на стратегическое желание южнокорейского концерна сохранить за собой право на ключевые бренды, оставляя возможности для потенциального возвращения или контроля за использованием своей интеллектуальной собственности в будущем.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Hyundai
23.12.2025 
Фото:Hyundai
