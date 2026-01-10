#
Личные данные водителей могут оказаться в открытом доступе

Камеры записывают все, что происходит с вашим автомобилем, и выкладывают в сеть

Сразу оговоримся, всё это, конечно, не у нас а у «них», но поскольку технологии во многом развиваются параллельно, тут есть, над чем поразмыслить.

Тихая сделка между обществом и технологиями слежки дала трещину, пишет американское издание Сarscoops. Камеры, которые должны были ловить преступников, теперь фиксируют каждую деталь о жизни обычных водителей, а их данные может увидеть кто угодно. Исследователи выяснили, что записи с камер наблюдения, в том числе связанных с популярной на Западе системой Flock Safety, транслируются в интернет без всякой защиты – паролей или шифрования.

Это означает, что любой, кто найдет правильную ссылку (к счастью, это не так просто), может в реальном времени наблюдать, как люди выходят из дома, загружают вещи в автомобили или перемещаются по городу. С помощью общедоступных инструментов эти случайные кадры легко превращаются в досье: можно установить личность человека, его адрес, распорядок дня и даже проблемы со здоровьем. Если это под силу исследователю, то злоумышленник сможет использовать информацию в своих целях.

Системы давно перестали быть простыми «считывателями номеров». Они запоминают модель автомобиля, уникальные наклейки, вмятины и другие детали, создавая поисковую базу данных о каждом проезжающем мимо. Таким образом, каждая поездка за покупками или на работу попадает в цифровой архив, даже если водитель не нарушил закон.

Власти уже начали реагировать на проблему. Так, в Техасе полиция расследует деятельность Flock Safety на предмет работы без необходимой лицензии частного детектива, что может ставить под сомнение законность собранных данных. В штате Вашингтон полиция и вовсе отключила часть камер после решения суда, признавшего их записи публичной информацией.

Изначальный баланс – немного конфиденциальности в обмен на безопасность – оказался нарушен. Сеть слежения ловит не только преступников, но и всех остальных, а доступ к этим данным становится все менее контролируемым.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:DNS.gov
10.01.2026 
Фото:DNS.gov
