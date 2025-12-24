Как выбрать качественную незамерзайку: простые советы

Автоэксперт Шапарин: незамерзайка не должна кристаллизоваться при заморозке

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал проверить качество стеклоомывающей незамерзающей жидкости, заморозив небольшое количество.

Хорошая не будет кристаллизоваться при низких температурах. Он объяснил, что в России легально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта, однако она имеет резкий запах, который может вызывать дискомфорт.

Метиловый спирт не используется из-за своей токсичности, а этиловый – из-за высокой цены.

В итоге водителям приходится выбирать между дорогой, но с неприятным запахом жидкостью и более дешевой, которая зачастую не соответствует указанному составу.

Эксперты Роскачества также отметили важность тщательного изучения состава незамерзайки, так как она влияет на безопасность в дороге.

