Как выбрать качественную незамерзайку: простые советы
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал проверить качество стеклоомывающей незамерзающей жидкости, заморозив небольшое количество.
Хорошая не будет кристаллизоваться при низких температурах. Он объяснил, что в России легально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта, однако она имеет резкий запах, который может вызывать дискомфорт.
Метиловый спирт не используется из-за своей токсичности, а этиловый – из-за высокой цены.
В итоге водителям приходится выбирать между дорогой, но с неприятным запахом жидкостью и более дешевой, которая зачастую не соответствует указанному составу.
Эксперты Роскачества также отметили важность тщательного изучения состава незамерзайки, так как она влияет на безопасность в дороге.
