Участник ДТП сбежал с места аварии: что делать?
Водителя, который решил покинуть место ДТП, рекомендуется зафиксировать на видео с помощью телефона или видеорегистратора. Запись следует представить в полицию. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Комментарий эксперта
Лев Воропаев, автоюрист:
– Если человек скрылся с места ДТП, необходимо обратиться в ГИБДД и представить видеоматериал, на котором будут хорошо различимы транспортное средство, его регистрационный знак и (если получится) сам виновник аварии.
Воропаев также подчеркнул важность контроля за расследованием административного дела. Необходимо уточнять у инспекторов ГИБДД, как проходит расследование, чтобы избежать его прекращения из-за истечения срока давности.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках