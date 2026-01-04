#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lifestyle Package by Modellista
4 января
Toyota RAV4 получил два новых варианта дизайна
Toyota представила RAV4 с двумя эксклюзивными...
Названы признаки поддельных автозапчастей
4 января
Названы признаки поддельных автозапчастей
Эксперт Турсунов: Контрафактные автозапчасти...
Как не остаться должником своей же страховой компании
4 января
Как не остаться должником своей же страховой компании
«За рулем» разбирал случаи, когда страховая...

Участник ДТП сбежал с места аварии: что делать?

Юрист Воропаев: Авто, которое скрывается с места ДТП, надо сфотографировать

Водителя, который решил покинуть место ДТП, рекомендуется зафиксировать на видео с помощью телефона или видеорегистратора. Запись следует представить в полицию. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, автоюрист:

– Если человек скрылся с места ДТП, необходимо обратиться в ГИБДД и представить видеоматериал, на котором будут хорошо различимы транспортное средство, его регистрационный знак и (если получится) сам виновник аварии.

Воропаев также подчеркнул важность контроля за расследованием административного дела. Необходимо уточнять у инспекторов ГИБДД, как проходит расследование, чтобы избежать его прекращения из-за истечения срока давности.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Газета. Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
04.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0