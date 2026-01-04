Участник ДТП сбежал с места аварии: что делать?

Юрист Воропаев: Авто, которое скрывается с места ДТП, надо сфотографировать

Водителя, который решил покинуть место ДТП, рекомендуется зафиксировать на видео с помощью телефона или видеорегистратора. Запись следует представить в полицию. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, автоюрист:

– Если человек скрылся с места ДТП, необходимо обратиться в ГИБДД и представить видеоматериал, на котором будут хорошо различимы транспортное средство, его регистрационный знак и (если получится) сам виновник аварии.

Воропаев также подчеркнул важность контроля за расследованием административного дела. Необходимо уточнять у инспекторов ГИБДД, как проходит расследование, чтобы избежать его прекращения из-за истечения срока давности.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

