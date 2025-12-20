Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?

Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит найти уехавшего участника

Любой водитель может столкнуться с ситуацией, когда другой участник ДТП решает нагло скрыться.

Такие действия сразу вызывают растерянность. Что делать? Попытаться догнать или остаться на месте? Какие данные необходимы для поиска нарушителя? Что ему в итоге грозит за оставление места ДТП?

На эти вопросы ответил эксперт Андрей Чубов. Он подробно описал порядок действий, соблюдение которого поможет максимально быстро найти уехавшего участника ДТП и привлечь его к ответственности.

Комментарий эксперта

Андрей Чубов, Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Коляда, Чубов и партнеры»:

– Если другой участник ДТП пытается уехать, ваша задача – не «догнать», а правильно зафиксировать факт происшествия и данные для розыска, чтобы потом не потерять доказательства и возможность взыскания ущерба.

Остановитесь, включите аварийку, выставьте знак. Не создавайте вторичную аварию. Проверьте, есть ли пострадавшие. При травмах/подозрении на травмы – сразу вызывайте скорую и полицию по 112. Первая помощь – по возможности.

Сразу звоните 112 и сообщайте о попытке скрыться. Коротко: место, время, что произошло, что второй участник уезжает/уехал, госномер, марка/модель/цвет, направление движения, приметы авто.

Зафиксируйте максимум доказательств (до приезда полиции):

Общий план места ДТП (разметка, знаки, светофоры),

Положение вашего авто, следы торможения, осколки/детали,

Повреждения крупным планом,

Если успели – кадры уезжающей машины, номер, приметы.

Запишите время, адрес, ориентиры.

Соберите свидетелей и записи

Попросите очевидцев назвать ФИО и контакты, уточните, есть ли видеорегистратор. Посмотрите камеры ближайших магазинов/дворов – попросите сохранить запись, отметьте, где она находится.

Не гонитесь за нарушителем. Погоня – это риск для вас и окружающих, а юридически обычно не нужна. Максимум – можно осторожно следовать на дистанции, не нарушая ПДД, параллельно оставаясь на связи с 112. Но безопаснее – остаться на месте и фиксировать обстановку.

Если автомобиль мешает движению – действуйте по правилам. Сначала зафиксируйте положение машин и следы (фото/видео, отметки), затем, если необходимо для безопасности/проезда, переместите авто в разрешенный участок — так, чтобы потом можно было восстановить картину.

Что делать после? Дайте объяснения сотрудникам и передайте материалы. Передайте фото/видео, контакты свидетелей, укажите, что второй участник скрылся, опишите признаки и направление. Попросите зафиксировать это в материалах.

Уведомите страховую в установленные сроки, сохраните все документы, чеки (эвакуатор/хранение/ремонт). До ремонта целесообразно сделать фотофиксацию и, при необходимости, независимую оценку.

Какой главный риск для водителя, который уехал? Оставление места ДТП – это отдельное нарушение с очень серьезными последствиями, и даже если человек потом вернется, вопрос ответственности обычно не исчезает: многое зависит от того, был ли уважительный мотив (например, экстренная доставка пострадавшего) и как это подтверждается.

