#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lifestyle Package by Modellista
4 января
Toyota RAV4 получил два новых варианта дизайна
Toyota представила RAV4 с двумя эксклюзивными...
Названы признаки поддельных автозапчастей
4 января
Названы признаки поддельных автозапчастей
Эксперт Турсунов: Контрафактные автозапчасти...
Как не остаться должником своей же страховой компании
4 января
Как не остаться должником своей же страховой компании
«За рулем» разбирал случаи, когда страховая...

Названы признаки поддельных автозапчастей

Эксперт Турсунов: Контрафактные автозапчасти отличаются слишком низкой ценой

Контрафактные автомобильные детали, масла и жидкости можно легко распознать по низкой стоимости, отсутствию брендовой упаковки, дефектам внешнего вида или неправильной маркировке, сообщил руководитель отдела аналитики российской компании Rossko Тимур Турсунов.

Рекомендуем
Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники

По его словам, большинство подделок попадает на рынок через частные объявления, онлайн-торговые площадки, небольшие магазины и рынки запчастей. В таких местах нет прозрачной системы контроля и аудита поставщиков.

По исследованию Rossko, технические жидкости, такие как масла и антифризы, занимают 71% среди подделок. За ними идут фильтры (56%), детали подвески (37%), компоненты тормозной системы и автоэлектроника (23,5%). Эти категории подделывают чаще всего, так как их сложнее отличить от оригинала без специальных знаний.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

К причинам увеличения количества подделок относятся уход надежных поставщиков, рост цен на оригинальные комплектующие и расширение доли онлайн-торговли.

Согласно опросу Rossko, 60% респондентов в 2025 году сталкивались с фальсифицированными или некачественными автозапчастями.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
04.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0