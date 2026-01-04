Названы признаки поддельных автозапчастей

Эксперт Турсунов: Контрафактные автозапчасти отличаются слишком низкой ценой

Контрафактные автомобильные детали, масла и жидкости можно легко распознать по низкой стоимости, отсутствию брендовой упаковки, дефектам внешнего вида или неправильной маркировке, сообщил руководитель отдела аналитики российской компании Rossko Тимур Турсунов.

По его словам, большинство подделок попадает на рынок через частные объявления, онлайн-торговые площадки, небольшие магазины и рынки запчастей. В таких местах нет прозрачной системы контроля и аудита поставщиков.

По исследованию Rossko, технические жидкости, такие как масла и антифризы, занимают 71% среди подделок. За ними идут фильтры (56%), детали подвески (37%), компоненты тормозной системы и автоэлектроника (23,5%). Эти категории подделывают чаще всего, так как их сложнее отличить от оригинала без специальных знаний.

К причинам увеличения количества подделок относятся уход надежных поставщиков, рост цен на оригинальные комплектующие и расширение доли онлайн-торговли.

Согласно опросу Rossko, 60% респондентов в 2025 году сталкивались с фальсифицированными или некачественными автозапчастями.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»