Названы самые надежные автобренды 2026 года

Consumer Reports перечислил самых надежных автопроизводителей 2026 года

Американская организация Consumer Reports представила ежегодный рейтинг надежности автомобильных марок. Согласно исследованию, первое место заняла японская Toyota с показателем 66 баллов. Второе место досталось Subaru (63 балла), третье – Lexus (60 баллов). В пятерку вошли также Honda (59 баллов) и BMW (58 баллов).

Высокие позиции лидеров объясняются консервативным подходом в инженерии, который выражается в использовании проверенных платформ, постепенном обновлении моделей и ограниченном внедрении сложных технологий.

В нижней части рейтинга оказались компании, которые активно внедряют новые платформы и технологии. Среди них Jeep с 28 баллами, Ram – 26 и Rivian – 24, занявшие последние строчки.

Заметное падение позиций фиксируется у Mazda, которая опустилась на восемь пунктов. Основные проблемы связаны с новыми моделями CX-70 и CX-90, особенно в вариантах с гибридными силовыми установками.

Отмечается, что классические гибриды без возможности внешней зарядки остаются одними из самых надежных транспортных средств. В числе лучших приведены Toyota Grand Highlander Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid.

Полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды чаще всего занимают низкие позиции в рейтинге. Главные проблемы связаны с электроникой, программным обеспечением и зарядными системами. Более половины моделей с худшими оценками относятся к этим классам.

Tesla продемонстрировала наибольший рост среди всех брендов, поднявшись на восемь позиций и заняв девятое место с 50 баллами. Самыми надежными электромобилями признаны модели Model 3 и Model Y. Model S и Model X получили средние оценки, а Cybertruck оказался ниже среднего. В Consumer Reports отметили снижение жалоб на качество сборки и электрооборудование у новых моделей Tesla.

Рейтинг был составлен на основе анализа около 380 тысяч автомобилей с модельных годов 2000 по 2025, включая отдельные машины 2026 года. Оценка базировалась на отзывах владельцев и статистике по 20 параметрам – от качества отделки и мультимедийных систем до сбоев в работе двигателей, трансмиссий и электроники.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.