Как часто стоит менять дворники? Многие водители с этим затягивают

Стандартом замены щеток стеклоочистителя обычно считаются 12 месяцев

Мы привыкли регулярно обслуживать автомобиль: менять масло, проверять шины и жидкости. Но как часто мы меняем щетки?

Чистим лобовое от снега без лишних усилий — простой лайфхак

Обычно это происходит лишь при появлении разводов или ухудшении очистки от дождя и снега.

Исследование Safelite AutoGlass показывает: 67% автовладельцев меняют щетки ежегодно, а 25% откладывают замену на 2–3 года.

С учетом палящего солнца и осадков щетки могут изнашиваться быстрее. Резина, эффективно очищающая стекло, быстро стареет. Поэтому ежегодной замены может быть недостаточно.

Хотя стандартом считаются 12 месяцев, некоторые производители рекомендуют менять щетки уже через полгода. Это полезный совет или маркетинг, зависит от их состояния. Если остаются разводы или полосы - щетки пора менять.

Срок службы щеток сокращают ультрафиолет, перепады температур и грязь на стекле, которая стирает резину при каждом проходе. Например, житель Сиэтла с 152 дождливыми днями в году быстрее столкнется с износом, чем водитель в Лос-Анджелесе (36 дождливых дней). Кроме того, разные материалы (обычная резина против силикона) изнашиваются с разной скоростью.

Старые дворники: точить или выбрасывать?

Признаки износа: разводы, мутность, пятна на стекле, а также дребезжание, проскальзывание или скрип. Более серьезные симптомы — трещины или повреждения края щетки. Все это мешает ей выполнять свою функцию.

Простой уход продлевает жизнь щеткам: периодически протирайте их край мыльной губкой или мягкой тканью, смоченной в омывающей жидкости. Очищайте стекло от грубой грязи перед включением дворников, не используйте их на сухом стекле. Зимой дайте растаять наледи, прежде чем включать стеклоочистители, чтобы предотвратить повреждение замерзшего резинового края.

Источник:  Jalopnik
Алексеева Елена
Фото:freepik / wirestock
09.01.2026 
