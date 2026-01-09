#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые качественные машины 2025 года в Китае: они продаются и в России
9 января
Названы самые качественные машины 2025 года в Китае: они продаются и в России
JD. Power перечислил самые качественные...
General Motors подарит новую жизнь легендарному V8
9 января
General Motors подарит новую жизнь легендарному V8
Шестое поколение моторов V8 Small Block будет...
Недорогой и богато оснащенный семейный минивэн можно купить в РФ: называем цены
9 января
Недорогой и богато оснащенный семейный минивэн можно купить в РФ: называем цены
В РФ в продаже появились компактвэны Suzuki...

Новый Nissan Juke получит укороченную батарею, но сохранит бунтарский характер

Электрокар Nissan Juke будет использовать платформу Leaf и появится в 2026 году

Nissan официально подтвердил разработку долгожданной электрической версии своего компактного кроссовера Juke.

Рекомендуем
Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?

Модель, выход которой запланирован на конец 2026 года, будет построена на общей платформе CMF-EV с новым поколением хэтчбека Leaf. Такое решение позволит компании существенно снизить затраты на разработку и предложить рынку более доступный электромобиль.

Несмотря на общую технологическую базу, Juke EV получит важное отличие – аккумуляторную батарею уменьшенной емкости. В то время как новый Leaf будет предлагаться с блоками на 52 и 75 кВт·ч, электрический кроссовер довольствуется более компактной версией. Такой шаг направлен на оптимизацию стоимости, веса и распределения массы для сохранения фирменной динамики модели.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Перенос на новую платформу неизбежно сделает Juke крупнее своего бензинового предшественника, а общие с Leaf компоненты, включая модуль с жидкостным охлаждением, обеспечат технологическую надежность.

Дизайнеры обещают, что, несмотря на унификацию «железа», электрический Juke сохранит свой дерзкий и бунтарский характер.

Его производство наладят в Великобритании, и ожидается, что он станет прямым конкурентом электрической Toyota C-HR, выход которой запланирован на 2027 год.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Сarexpert
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 17
09.01.2026 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Juke

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв