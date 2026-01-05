Названы самые ненадежные кроссоверы и внедорожники

Consumer Reports перечислил топ-8 самых ненадежных кроссоверов и внедорожников

Журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг самых ненадежных кроссоверов и внедорожников по результатам опроса владельцев более 380 000 автомобилей.

Лидером по количеству проблемных SUV стал американский концерн General Motors.

В сегменте компактных кроссоверов и внедорожников худшей моделью заявил Chevrolet Equinox и его близкий аналог GMC Terrain. Владельцы этих автомобилей часто сталкиваются с неполадками в трансмиссии и электронике.

В классе среднеразмерных трехрядных кроссоверов наихудшую надежность показал GMC Acadia из-за проблем с трансмиссией, тормозами, электроникой, а также утечек жидкостей.

Среди среднеразмерных внедорожников наименее надежным признали Jeep Grand Cherokee. Владельцы жалуются на проблемы с рулевым управлением, подвеской, утечки жидкостей, посторонние шумы и потерю тяги у гибридных версий.

Самым ненадежным субкомпактным SUV второй год подряд остается Volkswagen Taos, у которого основная слабость – силовая установка.

Также в список самых ненадежных кроссоверов вошли две модели премиального бренда Hyundai – Genesis GV70 и Genesis GV80. Первый стал худшим в сегменте люксовых компактных кроссоверов, второй – среди среднеразмерных премиум-моделей.

В категории электрокроссоверов самой проблемной моделью признали Chevrolet Blazer EV. Владельцы этого кроссовера регулярно сталкиваются с ошибками в работе батареи, сбоями электроники и проблемами с климат-контролем.

Список самых ненадежных кроссоверов и внедорожников по версии Consumer Reports

Chevrolet Equinox

GMC Terrain

GMC Acadia

Jeep Grand Cherokee

Volkswagen Taos

Genesis GV70

Genesis GV80

Chevrolet Blazer EV

