#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Niva 1977 года
25 декабря
Легендарная Lada Niva с автографами создателей выставлена на продажу
В Саратовской области 47-летнюю Lada Niva...
Foton View
25 декабря
Фургон Foton View: комфорт легковушки для городской логистики
В Москве состоялась российская премьера нового...
Lada Azimut
25 декабря
В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа
АВТОВАЗ о новинках 2026 года: флагманский...

Курс доллара снизился: что будет со стоимостью новых машин

Эксперт Ольховский: как падение доллара отразится на ценах параллельных авто

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 декабря, продолжил тренд на снижение, начавшийся после того, как регулятор опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16 процентов годовых. Снизившись на 15 копеек, он опустился до 78,43 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ, рассказал, как отразятся валютные колебания на авторынке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ:

– Для параллельного импорта это хороший знак – цены могут немного снизиться. Но повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года и потом с 1 января 2026 года нейтрализует этот положительный эффект.

Чтобы посчитать конечную цену или ее изменение, надо просто калькулировать все варианты снижения курса и повышения утильсбора. Но в любом случае для покупателей – это хороший момент.

В конце года будет разнонаправленная динамика ценообразования – все производители и автодилеры постараются продать свои автомобили, и продать подороже. Но клиенты могут действовать аналогично, если действительно есть готовность заключить сделку, – просить дополнительные преференции, мотивируя это желанием купить автомобиль до Нового года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 19
25.12.2025 
Фото:freepik / jcomp
Поделиться:
Оцените материал:
0