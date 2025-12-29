«Вечный» кузов, мощный движок, АКП — свежий премиум по цене Весты

#
Задолго до появления внедорожников под марками, которые раньше не ассоциировались с подобными изделиями, отважный шаг предприняла компания Lamborghini, позарившаяся на кусок сладкого пирога — заказ армии США. Для нее построили прототип Cheetah – некий аналог Hummer, который, кстати, в итоге и выбрали военные. А итальянскую машину с мотором Chrysler (Lamborghini в ту пору и принадлежала этому концерну) объемом 5,9 л, расположенным сзади (!), забраковали. Итальянцы не успокоились и в 1985-м запустили-таки в производство Lamborghini LM002, по дизайну напоминающий не то гигантскую сенокосилку, не то тюнингованный трактор. Машину оснастили двигателем V12 мощностью 450 л.с., правда, уже расположенным спереди. Стоил Lamborghini LM002 заметно дороже любого Ferrari. Всего удалось продать 301 машину, из них – 60 в США. В итоге – убытки, сомнительная слава в фильме «Бригада» (одну машину, говорят, сожгли – знай наших!) и постоянная смена владельцев компании, пока ее не прибрал концерн Volkswagen.
Трехдверные хэтчбеки моложе десяти лет – исчезающе малочисленный класс автомобилей на вторичке РФ, констатирует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Меж тем, зачастую это весьма качественные автомобили авторитетных марок, по своим эксплуатационным качествам вполне отвечающие требованиям огромного количества россиян. Далеко не всем нужен большой кроссовер – многим подойдет и стильная мощная трехдверка.

Такая, как Mini Hatch – одна из немногих подобных моделей, продававшихся у нас официально.

До 2024 года линейка Mini Hatch включала версии One, Cooper, Cooper S и JCW; затем ее переименовали в Mini Cooper
Да, принадлежность к «премиуму» при покупке таких машин с пробегом отпугивает высокой стоимостью содержания, говорит Зиновьев. Этим объясняется низкая ликвидность, ввиду которой в продаже сейчас есть несколько сотен «миников» на любой вкус. За 1,5-2 млн рублей можно подыскать экземпляр с пробегом до 100 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Большинство предложений – версия One с турбомотором BMW 1.5 (136 л.с.) серии B38, который к 2015 году как раз модернизировали, избавив от нескольких проблем. Он способен проехать 250-300 тысяч км, хотя что-нибудь чинить наверняка придется – как минимум, бороться с нагаром и утечками антифриза. Также модель оснащалась двухлитровыми моторами мощностью 192 и 231 л.с. Они достаточно надежные, но могут разорить мелкими капризами.

Все двигатели до рестайлинга 2018 года сочеталось с автоматами Aisin. Затем младшим моторам полагались только роботы Getrag.

Подвеска и управляемость превосходны. Кузов прекрасно противостоит коррозии. Элементов комфорта достаточно много. Но все это омрачается дороговизной содержания.

Может, поискать что-то еще на эту тему? Называем варианты в новой статье «За рулем»!

