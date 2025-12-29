«Вечный» кузов, мощный движок, АКП — свежий премиум по цене Весты

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно подобрать Mini Hatch с пробегом

Трехдверные хэтчбеки моложе десяти лет – исчезающе малочисленный класс автомобилей на вторичке РФ, констатирует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Меж тем, зачастую это весьма качественные автомобили авторитетных марок, по своим эксплуатационным качествам вполне отвечающие требованиям огромного количества россиян. Далеко не всем нужен большой кроссовер – многим подойдет и стильная мощная трехдверка.

Такая, как Mini Hatch – одна из немногих подобных моделей, продававшихся у нас официально.

До 2024 года линейка Mini Hatch включала версии One, Cooper, Cooper S и JCW; затем ее переименовали в Mini Cooper

Да, принадлежность к «премиуму» при покупке таких машин с пробегом отпугивает высокой стоимостью содержания, говорит Зиновьев. Этим объясняется низкая ликвидность, ввиду которой в продаже сейчас есть несколько сотен «миников» на любой вкус. За 1,5-2 млн рублей можно подыскать экземпляр с пробегом до 100 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Большинство предложений – версия One с турбомотором BMW 1.5 (136 л.с.) серии B38, который к 2015 году как раз модернизировали, избавив от нескольких проблем. Он способен проехать 250-300 тысяч км, хотя что-нибудь чинить наверняка придется – как минимум, бороться с нагаром и утечками антифриза. Также модель оснащалась двухлитровыми моторами мощностью 192 и 231 л.с. Они достаточно надежные, но могут разорить мелкими капризами.

Все двигатели до рестайлинга 2018 года сочеталось с автоматами Aisin. Затем младшим моторам полагались только роботы Getrag.

Подвеска и управляемость превосходны. Кузов прекрасно противостоит коррозии. Элементов комфорта достаточно много. Но все это омрачается дороговизной содержания.

