В России вырос спрос на подержанные люксовые машины

«Автостат»: рынок подержанных люксовых автомобилей в ноябре вырос на 16%

В ноябре 2025 года жители России приобрели 219 подержанных автомобилей сегмента Luxury.

Это на 13% больше, чем в ноябре прошлого года. По данным экспертов агентства, рынок люксовых автомобилей с пробегом растет уже восемь месяцев подряд.

На марку Bentley пришлось 34% всех продаж подержанных люксовых машин в ноябре – всего 74 автомобиля. Каждый пятый купленный автомобиль этого сегмента был марки Rolls-Royce – 44 машины. Немного отстают Lamborghini и Maserati с 41 и 40 проданными автомобилями соответственно. Также в ноябре россияне приобрели 13 подержанных Ferrari и 7 Aston Martin.

В рейтинге наиболее популярных моделей б/у люксовых автомобилей в ноябре первое место разделили Lamborghini Urus и Bentley Continental GT, каждый из них продали по 34 экземпляра. На третьем месте оказалась Bentley Bentayga с результатом 21 машина. В пятерку лидеров также вошли Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan, по 18 автомобилей каждой модели.

За 11 месяцев 2025 года в России было куплено 2441 автомобиль с пробегом сегмента Luxury. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

