Российский автозавод выпустит семейный кроссовер и компактный хэтчбек

Амберавто сообщил о выходе электромобилей А7 и А3 в третьем квартале 2026 года

Бренд Амберавто рассказал о новинках, которые планирует выпустить в 2026 году на российский рынок.

Ожидается, что в третьем квартале на российский рынок выйдут два новых электромобиля – Амберавто А7 и Амберавто А3.

Амберавто А7 позиционируется как семейный кроссовер, предназначенный для городских поездок. Длина модели составит 4640 мм, колесная база – 2770 мм. Все автомобили бренда будут электрическими.

Амберавто А3 будет компактным хэтчбеком, ориентированным на молодую и прогрессивную аудиторию. Длина этого автомобиля – 3720 мм, а колесная база – 2390 мм. Машина предназначена для передвижения в черте города.

Ранее сообщалось, что бренд Амберавто уже продал в России 1115 электроседанов модели А5. Тысячный автомобиль этого поколения был вручен покупателю из Краснодара 28 ноября. В настоящее время у марки 12 дилеров в 9 городах.

В мае текущего года компания представила обновленную версию Амберавто А5 в комплектации Business. Производство автомобилей осуществляется на заводе «Автотор». Стоимость модели стартует от 3 150 000 рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube