Китай ужесточил требования к производителям электрокаров

Китай ввел стандарт: аккумуляторы электромобилей не должны гореть и взрываться

Китай утвердил новый пакет из 294 национальных стандартов для ключевых отраслей, среди которых особое внимание уделяется безопасности электромобилей.

Впервые на законодательном уровне введено обязательное требование: «нет пожара, нет взрыва» для аккумуляторных батарей электромобилей.

Новый стандарт GB 38031‑2025, разработанный в рамках совместного плана нескольких ведомств, станет обязательным для новых сертификаций с 1 июля 2026 года. Для уже одобренных моделей предусмотрен переходный период до июля 2027 года.

Эта законодательная новация заставит производителей существенно дорабатывать конструкции батарей и системы их охлаждения, что повысит общую безопасность транспорта на новых источниках энергии и сведет к минимуму вероятности возгораний.

Помимо безопасности электромобилей, власти также утвердили 66 нормативных документов, регламентирующих переработку и утилизацию различной продукции, включая бытовую технику, электронику и отработавшие аккумуляторные батареи.

