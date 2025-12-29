Добротный Volkswagen с надежным мотором можно купить в России по цене Весты

В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR за 1,6 млн рублей

Седан Volkswagen Lavida XR, ставший заменой VW Polo и Skoda Rapid, теперь доступен по параллельному импорту. Его начальная цена оказалась на уровне стоимости новой Lada Vesta.

Автомобиль поставляется из Китая по схеме параллельного импорта, а его цена начинается от 1,6 миллиона рублей.

Наиболее выгодное предложение на новый Volkswagen найдено в Омске, где дилеры готовы привезти Lavida XR в комплектации Outstanding New Edition за 1 595 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, светодиодной оптикой, датчиками дождя и света, а также зимним пакетом с подогревами.

Однако в комплектации предусмотрена лишь «докатка» вместо полноразмерного запасного колеса.

Volkswagen Lavida XR

Стоимость модели заметно варьируется в зависимости от региона. Например, во Владивостоке аналогичный автомобиль обойдется уже от 1 668 000 рублей, а в Иркутске, Ижевске и Симферополе цена доходит до 1,8–1,94 миллиона рублей.

Volkswagen Lavida XR

Во всех случаях под капотом Lavida XR работает знакомый 1,5-литровый 110-сильный атмосферник EA211 в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»