#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
29 декабря
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
Корнев: незамерзайка, зарядка и фонарик...
Kia Seltos
29 декабря
Этот кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ по цене Лады
В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia...
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
29 декабря
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
Линейку BAW 212 в России в 2026 году расширят...

Добротный Volkswagen с надежным мотором можно купить в России по цене Весты

В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR за 1,6 млн рублей

Седан Volkswagen Lavida XR, ставший заменой VW Polo и Skoda Rapid, теперь доступен по параллельному импорту. Его начальная цена оказалась на уровне стоимости новой Lada Vesta.

Рекомендуем
Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?

Автомобиль поставляется из Китая по схеме параллельного импорта, а его цена начинается от 1,6 миллиона рублей.

Наиболее выгодное предложение на новый Volkswagen найдено в Омске, где дилеры готовы привезти Lavida XR в комплектации Outstanding New Edition за 1 595 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным экраном, светодиодной оптикой, датчиками дождя и света, а также зимним пакетом с подогревами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако в комплектации предусмотрена лишь «докатка» вместо полноразмерного запасного колеса.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Стоимость модели заметно варьируется в зависимости от региона. Например, во Владивостоке аналогичный автомобиль обойдется уже от 1 668 000 рублей, а в Иркутске, Ижевске и Симферополе цена доходит до 1,8–1,94 миллиона рублей.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Во всех случаях под капотом Lavida XR работает знакомый 1,5-литровый 110-сильный атмосферник EA211 в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 14
29.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0