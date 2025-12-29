#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
29 декабря
Необходимый набор для зимнего автопутешествия: что в него входит
Корнев: незамерзайка, зарядка и фонарик...
Kia Seltos
29 декабря
Этот кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ по цене Лады
В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia...
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
29 декабря
Дизель, АКП, допзащита – новые версии этого внедорожника скоро в РФ
Линейку BAW 212 в России в 2026 году расширят...

Подсчитано, сколько машин из СССР до сих пор ездит по дорогам в России

«Автостат»: В России насчитывается 3 млн автомобилей, выпущенных в СССР

По информации агентства «Автостат», на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано около 3 миллионов транспортных средств, выпущенных в советский период (до 1991 года включительно).

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Это составляет примерно 5,5% от всего автопарка страны.

Наибольшая доля советской техники приходится на грузовики – 27,7%. Среди автобусов таких машин 13,5%, а в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) – 6,6%. Меньше всего автомобилей советского производства осталось в сегменте легковых машин – всего 3,5%.

ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
29.12.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0