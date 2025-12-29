Подсчитано, сколько машин из СССР до сих пор ездит по дорогам в России

«Автостат»: В России насчитывается 3 млн автомобилей, выпущенных в СССР

По информации агентства «Автостат», на 1 июля 2025 года в России зарегистрировано около 3 миллионов транспортных средств, выпущенных в советский период (до 1991 года включительно).

Это составляет примерно 5,5% от всего автопарка страны.

Наибольшая доля советской техники приходится на грузовики – 27,7%. Среди автобусов таких машин 13,5%, а в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) – 6,6%. Меньше всего автомобилей советского производства осталось в сегменте легковых машин – всего 3,5%.

ВАЗ-2101

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

