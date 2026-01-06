Что делать, если вашу машину повредили фейерверком

Эксперт Ладушкин: Если автомобиль пострадал от фейерверка, ГИБДД не поможет

Обращение в ГИБДД не поможет, если повреждение автомобиля произошло из-за фейерверка, пока машина стояла припаркованной. Об этом сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Комментарий эксперта

Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution:

– Если после праздников обнаружилось, что в машину попал фейерверк – не нужно спускать дело на тормозах. Первое, что необходимо, – обратиться в полицию. Если всё произошло не в пути, а пока машина была припаркована, обращаться следует в районный отдел внутренних дел.

Как пояснил Ладушкин, ГИБДД не рассматривает такие случаи, так как они не подпадают под категорию ДТП.

Вторым шагом должно стать определение причин повреждений. Лучше обратиться к экспертам, которые детально опишут каждый ущерб и укажут, какие получены именно от фейерверка.

Эксперт также рекомендует запрашивать записи с камер видеонаблюдения в ближайших магазинах, автостоянках и заправках. Необходимо также написать в общий чат дома: может быть, кто-то стал свидетелем происшествия. Он предупреждает, что записи с камер хранятся всего несколько дней, и их нужно успеть сохранить.

Если виновника удастся найти, можно принять меры в досудебном порядке, направив ему официальную претензию. Эксперт отметил, что это может улучшить позиции в суде или сэкономить время и силы, если виновник согласится возместить ущерб добровольно.

