За тонировку машин на «иностранных номерах» теперь будут штрафовать
Путин утвердил штраф в 500 рублей за тонировку...
За тонировку машин на «иностранных номерах» теперь будут штрафовать

Путин утвердил штраф в 500 рублей за тонировку авто, временно ввезенных в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за тонировкой стекол на временно ввезенных автомобилях.

Теперь к ответственности можно будет привлечь водителей с документами, подтверждающими «помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев».

Это особенно актуально для личного транспорта, прибывающего из-за границы без постоянной регистрации.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за слишком темные стекла для таких авто составит 500 рублей. При этом сами нормы светопропускания не изменились: для передних стекол по-прежнему требуется пропускать не менее 70% света.

Изменение заключается в том, что теперь контроль будет осуществляться по правилам отечественных «Основных положений по допуску ТС», а не только по техрегламенту Таможенного союза.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, закрывая правовой пробел в отношении временно ввезенных транспортных средств.

Источник:  ТАСС
