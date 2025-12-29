За тонировку машин на «иностранных номерах» теперь будут штрафовать
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за тонировкой стекол на временно ввезенных автомобилях.
Теперь к ответственности можно будет привлечь водителей с документами, подтверждающими «помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев».
Это особенно актуально для личного транспорта, прибывающего из-за границы без постоянной регистрации.
Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за слишком темные стекла для таких авто составит 500 рублей. При этом сами нормы светопропускания не изменились: для передних стекол по-прежнему требуется пропускать не менее 70% света.
Изменение заключается в том, что теперь контроль будет осуществляться по правилам отечественных «Основных положений по допуску ТС», а не только по техрегламенту Таможенного союза.
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, закрывая правовой пробел в отношении временно ввезенных транспортных средств.
