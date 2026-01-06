Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Zeekr готовит новый крутой кроссовер с мощным мотором и богатым оснащением

В 2026 году в КНР стартуют продажи кроссовера Zeekr 9S с ценой 4,97 млн рублей

В первом квартале 2026 года на рынке Китая появится гибридный кроссовер Zeekr 9S, ранее известный как 8X.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Его цена составит примерно 450 000 юаней (около 4,97 млн рублей). Эта модель станет второй в линейке PHEV бренда после флагманского Zeekr 9X.

Zeekr 9S позиционируется как более компактная и спортивная версия Zeekr 9X. Автомобиль сохранил фирменный дизайн с крупной радиаторной решёткой, двухуровневыми фарами, черными дисками и сенсорами LiDAR на крыше.

Zeekr 9S
Zeekr 9S
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В салоне установлен большой сенсорный экран, трехспицевое рулевое колесо с рычагом переключения за ним и центральная консоль в стиле Porsche Cayenne. Предусмотрены варианты с пятью или шестью посадочными местами по схеме 2+2+2.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом Zeekr 9S сохранит гибридную систему от 9X: 2-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами общей мощностью 660 кВт (885 л.с.) и аккумуляторы на 55 или 70 кВт·ч. Топовая версия Zeekr 9X оснащена тем же ДВС и тремя электромоторами суммарной мощностью 1030 кВт (1381 л.с.).

Спортивная версия Zeekr 9S получит двухкамерную пневматическую подвеску и активный стабилизатор поперечной устойчивости на 48 В.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 123
06.01.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0