Что делать, если замерз аккумулятор

Зимние тонкости: замерзший аккумулятор нельзя пытаться заряжать

Если аккумулятор замерз, нельзя сразу пытаться его заряжать. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до взрыва.

Нужно сначала внимательно осмотреть корпус батареи. Если на нем есть трещины, течь, сильное вздутие или выдавленные пробки, использовать такой аккумулятор опасно, его лучше заменить.

Далее аккумулятор нужно занести в теплое помещение и дать ему оттаять естественным образом. Запрещено сушить его на батарее или феном.

После разморозки следует проверить уровень электролита и при необходимости добавить жидкость.

Зарядка должна проходить медленно током, не превышающим 10-20% от емкости аккумулятора.

Тем не менее, морозы негативно влияют на батарею. Замерзшая вода в электролите деформирует пластины, снижает емкость, приводит к осыпанию и сульфатации, а иногда вызывает внутренние замыкания. Иногда аккумулятор выходит из строя полностью. Поэтому не стоит оставлять батарею надолго на морозе и относиться к этому серьезно.

-1