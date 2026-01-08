#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Услуги автосервисов резко подорожают в этом году

В России ожидается рекордный рост цен на услуги автосервисов в 2026 году

Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России к концу 2026 года увеличится примерно на 25%. Об этом рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service:

– Мы прогнозируем, что рост цен на услуги автосервисов в 2026 году будет более заметным, но постепенным. К концу года мы ожидаем, что совокупное увеличение средней стоимости ремонта и обслуживания составит 20–25%.

Овчинникова пояснила, что в 2026 году для автосервисных компаний увеличатся налоги и административные расходы, при этом сохранятся высокие затраты на заемные средства и постоянные расходы бизнеса. Эти факторы вынудят компании повышать цены для конечных потребителей.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Многие автовладельцы не планируют менять машины на новые, поэтому средний возраст автомобилей будет расти. Это приведет к увеличению спроса на капитальные и сложные ремонты, например, двигателей и подвески, что увеличит средний чек и затраты труда.

Также ремонт старых и технически сложных автомобилей требует квалифицированных специалистов. Высокая конкуренция на рынке труда ведет к росту зарплат, что также влияет на окончательную цену услуг, отметила эксперт.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Газета. Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 49
08.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0