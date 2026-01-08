Услуги автосервисов резко подорожают в этом году

В России ожидается рекордный рост цен на услуги автосервисов в 2026 году

Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России к концу 2026 года увеличится примерно на 25%. Об этом рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Комментарий эксперта

Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service:

– Мы прогнозируем, что рост цен на услуги автосервисов в 2026 году будет более заметным, но постепенным. К концу года мы ожидаем, что совокупное увеличение средней стоимости ремонта и обслуживания составит 20–25%.

Овчинникова пояснила, что в 2026 году для автосервисных компаний увеличатся налоги и административные расходы, при этом сохранятся высокие затраты на заемные средства и постоянные расходы бизнеса. Эти факторы вынудят компании повышать цены для конечных потребителей.

Многие автовладельцы не планируют менять машины на новые, поэтому средний возраст автомобилей будет расти. Это приведет к увеличению спроса на капитальные и сложные ремонты, например, двигателей и подвески, что увеличит средний чек и затраты труда.

Также ремонт старых и технически сложных автомобилей требует квалифицированных специалистов. Высокая конкуренция на рынке труда ведет к росту зарплат, что также влияет на окончательную цену услуг, отметила эксперт.

