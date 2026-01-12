Названы причины высокой смертности водителей гибридов
Водители гибридных автомобилей погибают в авариях значительно чаще, чем владельцы машин с обычными двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на мнение экспертов.
Специалисты объясняют высокую смертность сложным сочетанием бензиновых двигателей, аккумуляторов и электромоторов в гибридных авто. Эти компоненты сложно контролировать, и они чаще вызывают возгорания.
Также отмечается, что для работы с горящими гибридными автомобилями аварийные службы должны проходить специальное обучение и использовать особое оборудование.
В марте 2025 года компания Ford объявила об отзыве нескольких тысяч гибридных Ford Kuga plug-in из-за серьезного риска короткого замыкания, которое значительно повышает вероятность пожара.
Эксперты выделяют еще один фактор риска – большой вес гибридных автомобилей. Из-за аккумуляторов и электродвигателей масса машины увеличивается, что изменяет ее динамику и распределение энергии при авариях, делая столкновения более опасными.
Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!