Названы причины высокой смертности водителей гибридов

The Times: риск гибели в гибридных автомобилях в три раза выше, чем в бензиновых

Водители гибридных автомобилей погибают в авариях значительно чаще, чем владельцы машин с обычными двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на мнение экспертов.

Специалисты объясняют высокую смертность сложным сочетанием бензиновых двигателей, аккумуляторов и электромоторов в гибридных авто. Эти компоненты сложно контролировать, и они чаще вызывают возгорания.

Также отмечается, что для работы с горящими гибридными автомобилями аварийные службы должны проходить специальное обучение и использовать особое оборудование.

В марте 2025 года компания Ford объявила об отзыве нескольких тысяч гибридных Ford Kuga plug-in из-за серьезного риска короткого замыкания, которое значительно повышает вероятность пожара.

Эксперты выделяют еще один фактор риска – большой вес гибридных автомобилей. Из-за аккумуляторов и электродвигателей масса машины увеличивается, что изменяет ее динамику и распределение энергии при авариях, делая столкновения более опасными.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  The Times
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
12.01.2026 
