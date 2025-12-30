Богато оснащенный семейный минивэн начали продавать в России по цене Весты

Suzuki Ertiga из параллельного импорта продают в РФ с ценами от 1,93 млн рублей

В России продолжает расти стоимость китайских автомобилей, однако в продаже найдена новая интересная модель из параллельного импорта.

Это семиместный компактвэн Suzuki Ertiga, популярный в Азии, оснащенный простым атмосферным двигателем. Цены на него начинаются от 1 925 000 рублей на одном из классифайдов.

На официальном рынке России у Suzuki Ertiga почти нет полноценных конкурентов. Для сравнения, обновленная LADA Vesta SW Cross 2026 года с 106-сильным двигателем и механической коробкой стоит дороже – 1 936 000 рублей. Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max стоит еще дороже – от 3 040 000 рублей.

Suzuki Ertiga

В Москве Suzuki Ertiga в комплектации GLX можно купить за 1 925 000 рублей с учетом льготного утильсбора. Эта комплектация включает кожаный многофункциональный руль, медиасистему с сенсорным экраном, климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки и систему бесключевого доступа с кнопкой запуска. В Краснодаре и Самаре такой автомобиль стоит 2 050 000 рублей, в Воронеже – 2 100 000 рублей, а в Екатеринбурге – 2 450 000 рублей.

Suzuki Ertiga

В некоторых городах Suzuki Ertiga уже есть в наличии. Например, в Тюмени и Уфе стоимость автомобиля составляет 2 599 000 рублей, а официальный дилер Suzuki в Нижнем Новгороде продает эту модель почти за 3 000 000 рублей, несмотря на идентичное оснащение.

Все автомобили оснащены одинаково – 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 101 л.с. с цепным приводом ГРМ и шестиступенчатым автоматом. Привод передний, а дорожный просвет составляет 185 мм, что больше похоже на показатели кроссовера.

