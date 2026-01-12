В какую сумму обойдется откопать автомобиль в столице (согласно объявлениям)

В Москве за услугу по очистке машины от снега просят до 7 тыс. рублей

Снегопад в Москве и Подмосковье побил исторические рекорды, породив спрос на дорогостоящие услуги «автоспасателей», готовых работать в любое время суток.

На популярных площадках, таких как Авито, появились услуги по очистке автомобилей от снега, причем цена на вызволение машины из снежного плена может достигать 7 тысяч рублей. Особенно дорого обходится помощь в позднее время – после 21:00.

В среднем же цена колеблется от 3 до 5 тыс. рублей.

Однако встречаются и более демократичные варианты, где за 400 рублей обещают не просто откопать, но и прогреть авто, а при необходимости – «прикурить» аккумулятор.

Непогода, спровоцировавшая такой спрос, вошла в историю метеонаблюдений. Снегопад 9 января обновил суточный рекорд – выпало 21,4 мм осадков, что составило 40% от месячной нормы. Этот показатель стал одним из пяти максимальных за последние 146 лет.

В ответ на вызов стихии предприимчивые горожане организовали круглосуточный сервис, превратив борьбу со снегом в сезонный и довольно прибыльный бизнес.

