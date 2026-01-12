#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
12 января
В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ
РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу...
В России ужесточат правила сдачи экзаменов на водительские права
12 января
В России ужесточат правила сдачи экзаменов на водительские права
Эксперт Попов оценил предложение по изменению...
Неделя 5-12 января поставила антирекорд продаж машин в России
12 января
Неделя 5-12 января поставила антирекорд продаж машин в России
Эксперт Целиков подвел итоги первых двух недель...

В какую сумму обойдется откопать автомобиль в столице (согласно объявлениям)

В Москве за услугу по очистке машины от снега просят до 7 тыс. рублей

Снегопад в Москве и Подмосковье побил исторические рекорды, породив спрос на дорогостоящие услуги «автоспасателей», готовых работать в любое время суток.

Рекомендуем
Когда появился первый преселективный «робот»? Вы удивитесь!

На популярных площадках, таких как Авито, появились услуги по очистке автомобилей от снега, причем цена на вызволение машины из снежного плена может достигать 7 тысяч рублей. Особенно дорого обходится помощь в позднее время – после 21:00.

В среднем же цена колеблется от 3 до 5 тыс. рублей.

Однако встречаются и более демократичные варианты, где за 400 рублей обещают не просто откопать, но и прогреть авто, а при необходимости – «прикурить» аккумулятор.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Непогода, спровоцировавшая такой спрос, вошла в историю метеонаблюдений. Снегопад 9 января обновил суточный рекорд – выпало 21,4 мм осадков, что составило 40% от месячной нормы. Этот показатель стал одним из пяти максимальных за последние 146 лет.

В ответ на вызов стихии предприимчивые горожане организовали круглосуточный сервис, превратив борьбу со снегом в сезонный и довольно прибыльный бизнес.

Скриншот объявления на одном из сайтов
Скриншот объявления на одном из сайтов
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 74
12.01.2026 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0