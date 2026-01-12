Пять автомобилей российской сборки подорожали: называем цены

Бренд BAIC подняла цены с 1 января на 40-375 тысяч рублей

Китайская марка BAIC повысила стоимость всех автомобилей, выпускаемых на калининградском предприятии «Автотор». С 1 января 2026 года цены увеличились на суммы от 40 до 375 тысяч рублей, что составляет от 1,7 до 12,4%.

Самая доступная модель BAIC U5 Plus подорожала на 40 тысяч рублей. Она представлена в двух комплектациях 2025 года выпуска – Luxury и Honor. Оба варианта оснащены одним и тем же 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с. с вариатором. Ранее модели с механической коробкой передач также продавались.

Рост цен на BAIC X55 оказался более значительным, но только для 2024 года выпуска. В комплектации Comfort цена поднялась на 225 тысяч рублей, а в вариантах Luxury и Elite – на 125 тысяч. У BAIC X55 установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л. с. и семиступенчатый преселективный робот. Все версии имеют передний привод.

Цены на семейный кроссовер BAIC X75 2025 года выросли на 200 тысяч рублей по сравнению с модельным годом 2024. На сайте BAIC теперь размещен прайс-лист только с более дорогими комплектациями Luxury и Luxury Pro. Характеристики двигателя и трансмиссии у X75 совпадают с X55, также привод передний.

Модель BJ40 утратила бензиновые версии с января. Лимитированное исполнение Champion, выпущенное тиражом всего 50 машин, также сняли с продаж. Теперь в продаже осталась одна дизельная версия Exclusive, которая стала дороже на 375 тысяч рублей. Под капотом стоит 2,0-литровый турбодизель мощностью 162 л. с., работающий с восьмиступенчатым автоматом ZF и полным приводом Part-time с низшим рядом передач и жесткими блокировками.

Полноразмерный рамный внедорожник BJ60, выпускаемый с января прошлого года, продается в России только в комплектации Exclusive. Ее цена с 1 января выросла на 200 тысяч рублей.

Таким образом, все модели BAIC с калининградской сборки получили ценовое повышение различной степени с начала 2026 года.

